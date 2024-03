video suggerito

Xavi fa causa a due giornalisti per aver pubblicato false informazioni: "È ora di dire basta" Il Barcellona e il suo allenatore hanno deciso di agire per vie legali contro due giornalisti spagnoli, accusati di aver diffuso informazioni false negli ultimi mesi.

A cura di Ada Cotugno

Xavi non ci sta e fa causa a due giornalisti. Nella conferenza stampa prima della partita del Barcellona contro il Las Palmas l'allenatore blaugrana ha confermato pubblicamente di aver intrapreso un'azione legale contro due reporter spagnoli che nelle scorse settimane avevano diffuso informazioni false sulla squadra e su alcuni suoi comportamenti nei confronti dello staff tecnico.

Una situazione che all'ex giocatore non era mai capitata prima. Già nei giorni scorsi la notizia si era fatta strada: Xavi era ormai stufo di alcune illazioni che circolavano sul suo conto da parte di alcuni media che avevano pubblicato degli estratti di frasi ottenute in maniera privata che in realtà non corrispondono al vero. Per questo nel corso della conferenza stampa gli è stato chiesto della denuncia: "Sì, è vero e non mi era mai successo prima".

In particolare l'allenatore fa riferimento a due giornalisti, Manuel Jabois e Javier Miguel, di due importanti testate spagnole che avrebbero raccontato di situazioni mai accadute. Il primo malumore era uscito fuori diverso tempo fa, quando in Spagna circolava la voce che Xavi avesse definito il Barcellona "il giullare d'Europa" a causa della situazione critica in cui riversava la società: un commento che è stato nettamente smentito dall'ex allenatore e anche dal giornalista coinvolto che aveva fatto alcuni passi indietro rispetto all'indiscrezione riportata.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda la presenza della presunta talpa all'interno dello spogliatoio blaugrana. Per diversi giorni i media hanno raccontato che Xavi aveva costretto i suoi collaboratori a posare tutti i cellulare su un tavolo durante le riunioni, una scena che secondo l'allenatore e la società non è mai accaduta. Per questo alla fine l'ex centrocampista ha deciso di agire per vie legali: "Capisco le critiche alla stagione mediocre del Barcellona. È ora di dire basta".