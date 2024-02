Xavi cerca la talpa del Barcellona prima del Napoli: ha controllato i telefoni dei giocatori I media spagnoli hanno riportato diverse informazioni riservate sul Barcellona, una situazione che ha fatto scattare la caccia alla talpa: Xavi sta cercando il colpevole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ci sono grandi turbolenze all'interno dello spogliatoio del Barcellona a poche ora dalla sfida di Champions League contro il Napoli. L'ambiente non sta vivendo il suo momento migliore e Xavi in questi ultimi mesi sulla panchina blaugrana è alle prese con diversi problemi esterni che influiscono anche sulla squadra. L'ultimo in ordine temporale è quello relativo alla presenza di una presunta talpa che sta facendo trapelare delle informazioni importanti.

A riportarlo è la trasmissione El Chiringuito, una delle più popolari in Spagna, che ha riportato nel dettaglio tutto ciò che sta succedendo attorno al mondo Barça nelle ultime ore. La squadra è arrivata a Napoli per affrontare l'andata degli ottavi di finale contro gli azzurri, ma la preparazione alla partita non è stata serena: in conferenza stampa Xavi si è mostrato molto arrabbiato con i media e per tutte le notizie che stanno diffondendo.

Si tratterebbe di informazioni che dovevano restare riservate ma che qualcuno ha fatto uscire dall'interno dello spogliatoio. Secondo El Chiringuito Xavi avrebbe convocato tutta la sua rosa chiedendo ai giocatori di posare i cellulari sul tavolo per controllare le chat di Whatsapp alla ricerca del colpevole. Inoltre ha parlato con diversi giornalisti per cercare di risalire alla fonte delle notizie e quindi alla possibile talpa.

Come se non bastasse, sempre in conferenza stampa l'allenatore si è lamentato del trattamento che il Barcellona riceve da parte della stampa, ritenendo ingiusto il modo in cui vengono trattate le vicende blaugrana. "Ogni calciatore o ogni persona che è al Barça sente un'ingiustizia perché vengono dette molte bugie dai media", ha tuonato davanti ai microfoni, evidenziando il momento difficile che sta attraversando assieme a tutto il resto della squadra.