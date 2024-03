Xabi rivela a Grimaldo il segreto delle sue punizioni: una lezione di calcio in piena regola Sono bastate poche parole a Xabi Alonso per aiutare Grimaldo, in difficoltà sulle punizioni durante l’allenamento del Bayer: lo spagnolo gli ha spiegato la sua tecnica e il risultato è stato immediato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xabi Alonso sale in cattedra e si mette in gioco per trasmettere tutta la sua conoscenza ai giocatori del Bayern Leverkusen. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, l'ex centrocampista continua la cavalcata vincente in Bundesliga preparando la sua squadra in ogni minimo dettaglio nel corso degli allenamenti: i suoi suggerimenti sono lezioni preziose da imparare a memoria e in tanti casi si rivelano efficaci dal primo istante.

È il caso del siparietto con Alex Grimaldo, catturato dalle telecamere del club che hanno condiviso il momento sui social per far capire a tutti l'effetto che lo spagnolo ha sui giocatori. Il terzino spagnolo si stava allenando con altri compagni di squadra a tirare dei calci di punizione, ma in diverse occasioni non ha centrato la porta. Tutto è cambiato quando Xabi Alonso si è avvicinato per scambiare due parole con lui: l'allenatore non ha la bacchetta magica, ma il risultato dopo il breve incontro è stato straordinario.

Lo spagnolo si è avvicinato a lui e, con gesti eloquenti, ha provato a spiegargli come colpire il pallone per fargli prendere la traiettoria desiderata e gli ha rivelato qualche segreto del mestiere per migliorare sulle punizioni, sfruttando la grande esperienza che ha maturato nei suoi lunghi e vincenti anni da giocatore. Oltre a essere un buon allenatore è anche un ottimo maestro visto che i risultati con Grimaldo sono stati spettacolari.

Dopo le spiegazioni il terzino si è presentato di nuovo sul pallone per battere la punizione dalla stessa posizione, questa volta trovando la porta al primo colpo con grande incredulità: "l'effetto Xabi Alonso", come lo ha definito il Bayer sui suoi canali ufficiali, è stato immediato. Dietro al video si nasconde il grande impatto che lo spagnolo ha avuto sui suoi giocatori in questa stagione che si potrebbe coronare con la vittoria del titolo prima di cominciare un nuovo capitolo della sua storia, forse in una delle tre squadre che lo hanno reso grande da giocatore.