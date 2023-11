Xabi Alonso sfrutta persino i raccattapalle al Bayer Leverkusen: è la geniale tattica dei 29 palloni Xabi Alonso ha rigirato come un calzino il Bayer Leverkusen, in campo e fuori: ecco la “tattica dei 29 palloni” a bordo campo per velocizzare la ripresa del gioco. Anche così le Die Aspirin si sono prese la vetta della Bundesliga.

A cura di Vito Lamorte

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xabi Alonso ha rigirato come un calzino il Bayer Leverkusen e il club delle Die Aspirin è attualmente in testa alla Bundesliga dopo 12 partite. Dal suo arrivo in Germania l'ex calciatore di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco ha cambiato completamente il Bayer 04 e lo ha riportato ai vertici in campionato e anche in Europa (lo scorso anno ha fatto la semifinale di Europa League e quest'anno è già qualificato per gli ottavi della seconda competizione continentale).

Oltre al grande lavoro di campo, il tecnico basco ha introdotto una tattica geniale che ha contribuito all'ascesa delle Aspirine come mostra un video diventato virale su TikTok: il Leverkusen piazza 29 palloni ai bordi del campo della BayArena ogni volta che gioca in casa per velocizzare la ripresa del gioco.

Questo fa sì che ci sia sempre un'altra palla pronta per un giocatore, limitando le perdite di tempo e garantendo una veloce ripartenza attraverso una rapida ripresa: un modo per cercare di essere sempre molto intensi e da poter prendere di sorpresa gli avversari.

Una situazione a cui ci eravamo abituati subito dopo il Covid, quando si giocava a porte chiuse e i raccattapalle non erano presenti, ma per il Leverkusen è una caratteristica ben definita. Ora che le avversarie lo sanno potrebbe approfittarne ma devono entrare nell'ottica di avere il pallone subito pronto lì, e non è così matematico a livello mentale.

Finora ha funzionato per il Leverkusen, che ancora imbattuto in campionato. Il Bayer 04 gioca un calcio molto piacevole e si fa notare come squadra anche perché presta attenzione a tutti i dettagli. Anche quelli che possono apparire insignificanti come quello del pallone al bordo del campo.

La squadra di Xabi Alonso gioca con un 3-4-2-1 molto ben legato e costruito pezzo dopo pezzo dalla scorsa stagione: nella scorsa sessione di mercato sono arrivati anche calciatori importanti come Jonas Hofmann, Granit Xhaka e Álex Grimaldo che non hanno fatto rimpiangere le partenze di Moussa Diaby e Mitchell Bakker ma hanno dato chiara indicazione su dove stesse andando il Bayer.

Principi chiari sia in fase di possesso che in quella difensiva hanno permesso a Xabi Alonso di mettere a punto una struttura molto interessante che si sta disimpegnando alla grande sia in Germania che in Europa.

Il Bayer Leverkusen non ha mai vinto la Bundesliga nella sua storia e si ritrova con due punti di vantaggio sui campioni in carica del Bayern Monaco dopo dodici giornate. Sono passati 31 anni dall'ultimo trofeo del club, la DFB Pokal del 1992-1993, e i tifosi iniziano a credere che qualcosa possa accadere davvero. Sognare non costa nulla.