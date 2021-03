"Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Borussia M'Gladbach". Secondo quanto dichiarato in Germania dalla Bild e da Sky Sports Inghilterra, l'ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco e campione d'Europa con il Liverpool nel 2005, sarebbe pronto a firmare un contratto a giugno con il club tedesco. Prenderebbe il posto di Marco Rose destinato a sedere sulla panchina del Borussia Dortmund. Al momento non c'è ancora nulla difficile, ma pare proprio che ci siano tutti i buoni propositi affinché Xabi Alonso possa tornare in Bundesliga.

Lo spagnolo è l'opzione principale del club come nuovo allenatore. C'è stato un incontro con il Borussia M'Gladbach su idee e progetti. Al momento però Xabi non ha ancora firmato nessun tipo di contratto e sta ancora aspettando, dato che la Real Sociedad non è stata ancora contattata. Xabi Alonso infatti in questo momento sta allenando la squadra B della Real Sociedad con cui ha un contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. A quel punto sarebbe libero di accordarsi con chiunque. Il club tedesco ha già pronta l'offerta e conterebbe di chiudere a breve.

Xabi Alonso gode di un palmares da giocatore di grande rispetto e la sua personalità e il suo temperamento, lo hanno sempre contraddistinto. Nel 2010 ha anche vinto la Coppa del Mondo con la Spagna senza dimenticare la Champions League con il Liverpool nel 2005. Nella sua carriera ha però giocato anche con la stessa Real Sociedad, l'Eibar, Real Madrid e Bayern Monaco. Il 39enne ha lavorato con diversi allenatori di alto profilo in carriera come Rafael Benitez, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola prima di ritirarsi nell'estate del 2017 dopo 3 anni trascorsi proprio in Germania al Bayern Monaco.

La scelta da parte del Borussia M'Gladbach potrebbe essere sicuramente motiva dagli ottimi risultati che Xabi Alonso sta ottenendo in Segunda División B come allenatore della seconda squadra della Real Sociedad. Attualmente con la sua squadra, Xabi Alonso si trova al primo posto del Gruppo 2 con 37 punti. Quella con il Borussia potrebbe dunque rappresentare la sua seconda esperienza in panchina come allenatore per lo spagnolo. Ma è ancora tutto da definire.