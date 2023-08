Willian cambia idea 10 giorni dopo aver firmato col Fulham: ha un’offerta indecente dall’Arabia Willian ha gelato il Fulham 10 giorni dopo la firma sul nuovo contratto che lo lega agli inglesi. Il brasiliano ha già comunicato al club che vuole andare a giocare in Arabia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 18 luglio scorso quando il Fulham attraverso una nota ufficiale, aveva annunciato di aver rinnovato il contratto in scadenza di Willian fino al 30 giugno 2024. Il fantasista brasiliano, che in passato ha anche vestito le maglie di Chelsea e Arsenal, era tornato in Premier nell'estate 2022 dal Corinthians. "Il Club è lieto di confermare che Willian ha concordato un nuovo accordo che lo vedrà tornare al Fulham. Dopo la sua eccellente stagione inaugurale al Craven Cottage, l’ala ha ora firmato un contratto fino al 2024".

Tutto bene fino a questo momento se non fosse che ora il giocatore, a distanza di poco più di 10 giorni, voglia cambiare squadra. Nonostante la firma, l'annuncio e l'entusiasmo della società, Willian avrebbe ricevuto un'offerta importante dall'Arabia, forse un po' troppo in ritardo poiché arrivata poco dopo il suo rinnovo col Fulham. Il brasiliano vorrebbe accettare e così il braccio di ferro con il club inglese è diventato a dir poco acceso creando un precedente di mercato a dir poco impronosticabile.

Willian in campo col Fulham nel corso di questo ritiro estivo.

Il mercato arabo ha inevitabilmente scombussolato tutti gli equilibri di mercato stravolgendo soprattutto le manovre dei club di Premier che in Europa, rispetto ad altri paesi, hanno sicuramente maggiore disponibilità economica da poter investire. In questo caso l'Arabia Saudita ha invece stracciato completamente anche i paperoni dei club inglesi è Willian ne è la prova. Clamorosamente il brasiliano potrebbe dunque accettare l'offerta dell'Al-Shabab. Il giocatore avrebbe comunicato già la sua decisione di lasciare il Fulham sia alla società che all'allenatore, Marco Silva. Willian avrebbe già un accordo contrattuale con Al-Shabab. E pensare che solo pochi giorni fa sembrava entusiasta della sua nuova avventura inglese:

“Sono completamente felice. Felice di firmare un altro anno con il Fulham". Il club sta ora spingendo per convincere il Fulham a lasciarlo andare ma la dirigenza della squadra londinese sarebbe inflessibile. L’intenzione sarebbe infatti quella di trattenere il brasiliano protagonista nella passata stagione collezionando 30 presenze complessive, impreziosite da 5 gol e 5 assist. Non è la prima volta comunque che Willian si trova in una situazione del genere. Vicino alla firma per il Tottenham nell'estate del 2013, Willian alla fine decise di andare al Chelsea. Questa volta è un altro club londinese a dover subire l'ennesimo ripensamento di Willian sul mercato pronto ad accettare un'offerta importante dall'Arabia vicina ai 10 milioni annui.