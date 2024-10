video suggerito

Vlahovic si divora un gol a porta vuota: l'incredibile errore costa carissimo alla Juventus La Juventus ha pareggiato anche con il Parma. Protagonista in negativo dell'incontro è stato Vlahovic che nel primo tempo si è divorato un gol a due passi dalla porta.

A cura di Alessio Morra

Un altro pareggio per la Juventus, che allo Stadium ha fatto 2-2 con il Parma. Sesto pari in dieci giornate per Thiago Motta, che è l'unico allenatore imbattuto ma che rischia di scivolare addirittura al sesto posto dopo i posticipi del giovedì. La Juve è già dietro di 7 punti rispetto al Napoli capolista (e 3 punti dietro l'Inter). Il risultato può essere accolto almeno con un sorriso considerato che per due volte la Juve è stata sotto di un gol, ma i tanti errori creano grande rammarico in casa bianconera, su tutti quello di Vlahovic che nel primo tempo si è divorato un gol a porta vuota.

Juventus-Parma 2-2, un altro pari per Thiago Motta

Dusan Vlahovic ha sempre le luci dei riflettori puntate su di sé. L'attaccante serbo ogni volta sembra dover dare delle risposte, nonostante abbia realizzato 6 gol in Serie A (8 stagionali) e sia reduce da un gol all'Inter. E contro il Parma è finito dietro la lavagna per una prestazione ampiamente insufficiente e un gol clamorosamente sbagliato, che ha influito su tutta la sua partita e sul suo giudizio.

Vlahovic commette un errore enorme sotto porta

Il Parma passa in vantaggio a sorpresa dopo appena 3 minuti con un gol di Delprato, la squadra di Pecchia per due volte ha la chance di raddoppiare, ma non ci riesce. La Juventus pian piano prende in mano il pallino del gioco e si trova ad avere una chance colossale con Vlahovic che al 12′ commette un errore che non dimenticherà.

Sulla respinta del portiere giapponese Suzuki il serbo è ben appostato, ma colpisce in modo pessimo. Vlahovic elude il controllo del marcatore diretto, ma da due passi dalla porta e con il numero uno del Parma a terra calcia al volo, ma lo fa malissimo spedendo il pallone alle stelle. Quell'errore è la fotografia della partita, più che insufficiente, da parte del numero 9 della Juventus, che è mancato alla Juve in questa partita e che non riesce ad avere continuità.