Vlahovic si allena nel giorno libero dopo la sconfitta di Napoli: la foto che lascia tutti col fiato sospeso

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic si allena nel giorno libero dopo la sconfitta di Napoli e pubblica una foto sui social che lascia tutti col fiato sospeso. Alla Continassa domenica mattina c'erano il centravanti della Juventus e Federico Gatti, che di loro spontanea volontà si sono allenati nel giorno di riposo concesso dopo la sconfitta subita al Maradona. Una notizia che può assumere una rilevanza particolare soprattutto per il numero 9 bianconero, ancora una volta escluso dalla formazione titolare e al quale sono stati concessi solo pochi minuti in casa della capolista.

Infortuni e problemi fisici a parte, l'attaccante serbo sembra aver perso diverse posizioni nelle gerarchie di Thiago Motta, che dopo aver messo in panchina per ‘scelta tecnica' a vantaggio di Nico Gonzalez punta di riferimento ora può contare anche su Kolo Muani, al quale è stata consegnata subito una maglia da titolare.

Vlahovic si allena nel giorno libero dopo la sconfitta di Napoli

Tutte situazioni che si intrecciano con i vari discorsi sul rinnovo e sul mercato. Ormai non è un mistero che la Juventus ascolterebbe chiunque si presentasse con un'offerta interessante per Vlahovic ma, al momento, non sembrano esserci ipotesi di questo tipo all'orizzonte.

L'ultima rete l'attaccante serbo l'ha realizzata il 14 dicembre contro il Venezia e poi ci sono state diverse esclusioni, oltre agli stop fisici. Per una buona parte della stagione, Vlahovic è stato l'unico a portare un contributo a livello di gol ma ci sono stati anche diversi errori importanti.

Dopo il battibecco con i tifosi post Juve-Venezia Dusan ha sempre tenuto un profilo basso, nonostante il suo nome sia uno dei più chiacchierati nell'ambiente bianconero, e questa è la prima vera uscita social in merito al suo momento attuale.

Messaggio social di Vlahovic per Motta?

Vlahovic ha pubblicato una foto con il numero 9 sul tappeto sintetico mentre era in tenuta da allenamento e in tanti lo hanno interpretato come un messaggio a Thiago Motta, con cui i rapporti non sono idilliaci. L'allenatore bianconero incalzato dopo la sconfitta di Napoli sulla sua assenza dalla formazione titolare, ha risposto così: "Ha reagito bene (Vlahovic, ndr) perché è un leader molto positivo in questo gruppo. È rientrato dopo un piccolo infortunio. Può essere una scelta importante nel secondo tempo per tenere o alzare il livello e fare una partita completa".

Ora la Juventus è dovrà affrontare il Benfica nell'ultima giornata della prima fase della Champions League e poco prima del fischio d'inizio della sfida ai portoghesi si potrà capire di più sul rapporto tra l'attaccante serbo e la Vecchia Signora.