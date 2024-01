Vlahovic mette la palla all’incrocio su punizione, la reazione di Yildiz dice tutto: il gol è stupendo Vlahovic ha siglato una doppietta nella prima parte di Juventus-Sassuolo: il secondo gol su punizione è bellissimo e la reazione di Yildiz dice tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Vlahovic protagonista assoluto di Juventus-Sassuolo. Il centravanti serbo ha siglato una doppietta nella prima parte di gara e ha indirizzato il match per i bianconeri. Il numero 9 ha battuto per due volte Consigli in 45′ e ha messo al sicuro la vittoria che vuole dire riportarsi a -2 dall'Inter: la lotta Scudetto è apertissima.

Il secondo gol di Vlahovic è bellissimo. Il calciatore della Juve ha battuto il portiere avversario con una punizione favolosa e la reazione di Kenan Yildiz dice tutto: il giovane attaccante turco si è portato le mani tra i capelli dopo aver visto la palla battere sotto la traversa e infilarsi in porta. Il gol è stupendo.

Già lo scorso anno Vlahovic aveva mostrato di saperci fare sulle palle da fermo e anche contro gli emiliani ha ribadito che può essere un'arma in più per la Juve anche in questo tipo di situazioni. Nelle ultime due uscite era stato decisivo con due colpi di testa, oggi ad essere letale è stato il suo piede sinistro.

L'ex attaccante della Fiorentina nei primi mesi della stagione era stato criticato molto, anche dai tifosi della Juve, per le sue difficoltà nel trovare la via del gol: Vlahovic ha segnato 4 reti e messo a referto due assist nelle ultime quattro gare e questo conferma il suo stato di forma, oltre alle sue grandi qualità nella conclusione verso la porta.

Sono 9 le reti segnate finora in campionato per l'attaccante, che è ad un passo da quella doppia cifra dopo tutte le critiche che ha dovuto subire nei mesi scorsi: ha continuato a lavorare e ora raccoglie i frutti. La sua crescita è evidente ma non si può mettere in discussione un calciatore con queste qualità.

Vlahovic ha partecipato bene alla manovra offensiva della squadra di Massimiliano Allegri ed è stato letale nelle sue conclusioni verso la porta avversaria: tre tiri, due gol. Una media niente male.