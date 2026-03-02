Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riaperta

La notizia, nelle ultime ore, ha preso una direzione precisa: la storia tra Juventus e Vlahovic non è ancora arrivata ai titoli di coda. Quello che sembra un addio certo, adesso non è più così certo. E, anzi, le possibilità che il matrimonio tra la società piemontese e l'ex Fiorentina vada avanti sono improvvisamente andate al rialzo.

La scorsa settimana, come riportato da Sky Sport, infatti c'è stato un primo incontro tra il club bianconero e chi cura gli interessi dell'attaccante classe 2000 per parlare di un possibile rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.

Il primo incontro e l'apertura: cosa è successo davvero

Nel faccia a faccia non si è entrati ancora nel dettaglio di una proposta formale, ma il punto politico è già emerso: la Juventus ha comunicato la disponibilità a proseguire insieme alle proprie condizioni, mentre dall'altra parte è arrivato un messaggio di apertura e di fatto la conferma implicita che il centravanti serbo non si è accordato con nessuno per andare via a parametro zero.

Vlahovic, tramite il suo entourage, ha fatto sapere che prima di ascoltare altre offerte vuole sentire quella bianconera: un segnale che, almeno oggi, tiene la trattativa dentro un perimetro reale e non solo teorico.

Il nodo ingaggio: la distanza che decide tutto

Il terreno su cui si rischia di inciampare è lo stesso di sempre: l'ingaggio. Vlahovic è uno dei giocatori più pagati e il suo attuale stipendio resta considerato fuori scala rispetto ai parametri attuali del club. La linea Juve è chiara: rinnovare sì, ma rientrando nel nuovo equilibrio, con una struttura più sostenibile (parte fissa molto più bassa e bonus legati al rendimento).

In altre parole: la trattativa che sembrava chiusa si è improvvisamente riaperta, ma per trasformarsi in accordo ha bisogno di un "doppio passo", con Juve e giocatore chiamati a venirsi incontro. I prossimi contatti serviranno proprio a questo: capire se esiste un punto d'incontro che non scontenti nessuno, evitando che la scadenza diventi un conto alla rovescia ingestibile.

Tra campo e futuro: rientro vicino e scelte da fare

Nel frattempo, Vlahovic torna anche a fare notizia per il presente. È fuori da fine novembre e sta lavorando per rientrare: l'obiettivo è rivederlo tra i convocati a breve, con un rientro graduale in gruppo. Difficile un suo impiego contro il Pisa nel prossimo turno di campionato, più realistico invece un ritorno tra i convocati di Spalletti per il match successivo con l'Udinese.

Dentro la Juve, intanto, c'è grande fermento: tra obiettivo Champions League e dossier rinnovi già impostati (già ufficializzati quelli di Yildiz e McKennie, vicino quello di Locatelli), il caso Vlahovic è quello più delicato perché intreccia campo, conti e mercato. E adesso, dopo mesi in cui sembrava tutto in discesa verso l'addio, la trattativa ha cambiato verso: non è chiusa, è appena ricominciata.