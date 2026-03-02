Calcio
video suggerito
video suggerito

Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riaperta

Primo incontro tra Juventus ed entourage di Vlahovic per il rinnovo: c’è apertura, ma resta il nodo ingaggio. E intanto il serbo prepara il rientro.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La notizia, nelle ultime ore, ha preso una direzione precisa: la storia tra Juventus e Vlahovic non è ancora arrivata ai titoli di coda. Quello che sembra un addio certo, adesso non è più così certo. E, anzi, le possibilità che il matrimonio tra la società piemontese e l'ex Fiorentina vada avanti sono improvvisamente andate al rialzo.

La scorsa settimana, come riportato da Sky Sport, infatti c'è stato un primo incontro tra il club bianconero e chi cura gli interessi dell'attaccante classe 2000 per parlare di un possibile rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.

Immagine

Il primo incontro e l'apertura: cosa è successo davvero

Nel faccia a faccia non si è entrati ancora nel dettaglio di una proposta formale, ma il punto politico è già emerso: la Juventus ha comunicato la disponibilità a proseguire insieme alle proprie condizioni, mentre dall'altra parte è arrivato un messaggio di apertura e di fatto la conferma implicita che il centravanti serbo non si è accordato con nessuno per andare via a parametro zero.

Leggi anche
Ezio Greggio distrugge due calciatori della Juve: "Con loro giochiamo in 9". Poi attacca un dirigente

Vlahovic, tramite il suo entourage, ha fatto sapere che prima di ascoltare altre offerte vuole sentire quella bianconera: un segnale che, almeno oggi, tiene la trattativa dentro un perimetro reale e non solo teorico.

Immagine

Il nodo ingaggio: la distanza che decide tutto

Il terreno su cui si rischia di inciampare è lo stesso di sempre: l'ingaggio. Vlahovic è uno dei giocatori più pagati e il suo attuale stipendio resta considerato fuori scala rispetto ai parametri attuali del club. La linea Juve è chiara: rinnovare sì, ma rientrando nel nuovo equilibrio, con una struttura più sostenibile (parte fissa molto più bassa e bonus legati al rendimento).

In altre parole: la trattativa che sembrava chiusa si è improvvisamente riaperta, ma per trasformarsi in accordo ha bisogno di un "doppio passo", con Juve e giocatore chiamati a venirsi incontro. I prossimi contatti serviranno proprio a questo: capire se esiste un punto d'incontro che non scontenti nessuno, evitando che la scadenza diventi un conto alla rovescia ingestibile.

Immagine

Tra campo e futuro: rientro vicino e scelte da fare

Nel frattempo, Vlahovic torna anche a fare notizia per il presente. È fuori da fine novembre e sta lavorando per rientrare: l'obiettivo è rivederlo tra i convocati a breve, con un rientro graduale in gruppo. Difficile un suo impiego contro il Pisa nel prossimo turno di campionato, più realistico invece un ritorno tra i convocati di Spalletti per il match successivo con l'Udinese.

Dentro la Juve, intanto, c'è grande fermento: tra obiettivo Champions League e dossier rinnovi già impostati (già ufficializzati quelli di Yildiz e McKennie, vicino quello di Locatelli), il caso Vlahovic è quello più delicato perché intreccia campo, conti e mercato. E adesso, dopo mesi in cui sembrava tutto in discesa verso l'addio, la trattativa ha cambiato verso: non è chiusa, è appena ricominciata.

Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
A Melbourne si corre, ma il calendario della F1 è a rischio: come il conflitto stravolge la stagione
L'avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro
I team della Formula 1 bloccati dopo l'attacco Israele-Usa contro l'Iran: voli cancellati verso Melbourne
Pirelli annulla i test in Bahrein, sotto attacco: "Personale al sicuro, stiamo organizzando il rientro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views