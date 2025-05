Violenti scontri tra tifosi prima di Betis-Fiorentina, notte di guerriglia a Siviglia: volano razzi Betis-Fiorentina, valida per la semifinale d’andata di Conference League in programma stasera, è stata preceduta da violenti scontri nella notte a Siviglia, tra le due tifoserie. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è grande attesa per Betis-Fiorentina di stasera. La sfida valida per l'andata della semifinale di Conference League mette di fronte gli spagnoli che si apprestano a vivere la loro prima semifinale in questa competizione contro la viola che invece è alla sua terza consecutiva. Una sfida importante che però è stata preceduta da violenti scontri nella notte a Siviglia, alla vigilia della partita.

Come si evince da vari video diffusi sui social network e anche dalle testimonianze di alcune persone presenti, un folto gruppo di ultras della squadra italiana e un altro della squadra spagnola sono venuti a contatti nell'Alameda de Hércules, nel cuore di Siviglia, provocando violenti scontri. Alcuni testimoni presenti sulla scena, secondo quanto riferito da media spagnoli, hanno visto vari oggetti, come manganelli, razzi, bottiglie e altri oggetti volare durante alcuni momenti di forte tensione, conclusi con l'intervento della polizia, come si può vedere anche in altre immagini diffuse e diventate virali sui social.

Secondo quanto riferisce Cadena COPE, tutto ruoterebbe attorno a un presunto incontro tra i due gruppi avvenuto in quella zona del centro cittadino, che poi sarebbe culminato nelle immagini già viste. Scena di autentica guerriglia urbana che di certo non hanno nulla a che fare con una partita di calcio. Queste immagini rischiano di offusciare quella che si preannuncia come una giornata storica per il Betis e la stessa Fiorentina che si affronteranno al Benito Villamarín con l'obiettivo di raggiungere una finale contro una tra Chelsea e Djugardens.

Partita dichiarata ad alto rischio dalla Commissione antiviolenza

Circa 1.500 tifosi sono i tifosi della Fiorentina attesi a Siviglia per vivere la partita dal vivo. Il duello è stato dichiarato ad alto rischio dalla Commissione antiviolenza. Non sono emerse notizie di arresti o feriti, ma nel centro di Siviglia il caos è stato totale. La parola fortunatamente ora passo al campo con un occhio alla giornata di oggi e al pomeriggio che potrebbe essere nuovamente movimentato con il centro di Siviglia attenzionato per evitare che sia l'ennesimo teatro di ulteriori scontri tra tifosi avversari.