Vinicius riceve il raro orologio dedicato a Don Vito Corleone: vale mezzo milione, ne esistono solo 50 Vinicius Jr indossa un rarissimo orologio dedicato al film ‘Il Padrino’. L’attaccante del Real Madrid resta stupito, esistono solo 50 unità e vale mezzo milione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid è pronto ad affrontare il Maiorca in Arabia in vista della Supercoppa di Spagna. Carlo Ancelotti si affida a Mbappé, Bellingham e anche al talento di Vinicius Jr. Proprio l'attaccante brasiliano è stato protagonista di un video diventato immediatamente virale in cui si mostra come testimonial per ‘Jacob & Co', ovvero il prestigioso marchio americano di orologi di lusso. Vinicius viene ripreso mentre gli viene concesso il privilegio di ricevere in omaggio e indossare l'ultimo gioiello del brand newyorkese denominato ‘Opera Godfather'.

Il nome è abbastanza chiaro poiché è un omaggio al gioiello cinematografico de ‘Il Padrino'. Un orologio che rientra in una sorta di edizione limitata dato che ne esistono al mondo solo 50 pezzi. L'orologio incorpora all'interno la famosa canzona del film dopo che la Jacob & Co ha stretto una partnership con la Paramount Pictures acquisendo i diritti de ‘Il Padrino' ottenendo l'accesso al nome, alle immagini, alla narrazione e alla musica dell'iconico film. Questi sono diventati l'ispirazione per l'orologio tributo definitivo al film indossato da Vinicius.

Un orologio raro e di grande valore dato che il suo prezzo varia ma si aggira intorno al mezzo milione di euro. Una cifra stratosferica ma in linea col concetto dell'azienda che produce esclusivamente unità di lusso. Nel loro video di presentazione Jacob & Co mostrano anche Neymar ricevere il nuovissimo ‘Opera Godfather' al pari di altri sportivi del calibro di Jake Paul, Tyson Fury ma anche diversi attori e il pugile Oleksandr Usyk che si sono prestati a indossare favolosi modelli rari in tutto il mondo e di enorme valore economico.

Com'è fatto l'orologio indossato da Vinicius: ci sono ben 658 elementi

Il nuovo orologio di Vinicius è realizzato in oro rosa e decorato con diamanti. Inoltre, al centro dell'orologio appare una scultura in miniatura di Don Vito Corleone seduto sulla sua sedia. "Il Padrino" è stato il primo film che Jacob Arabo (il designer di orologi del marchio) ha visto in un cinema dopo essere arrivato negli Stati Uniti e per questo ha per lui anche un enorme significato. Il lato della cassa in oro bianco da 49 millimetri è interamente inciso con tredici scene emblematiche del film per un totale di 658 elementi.