Vinicius non sa chi sia la ragazza davanti a lui che saluta tutto lo stadio: in Spagna è il solo Durante Real Madrid-Elche, le telecamere hanno inquadrato la tribuna VIP dov’era seduto lo squalificato Vinicius. Ma davanti a lui c’era qualcuno di ben più famoso in Spagna che ha salutato il Bernabeu: il brasiliano non aveva la più pallida idea di chi fosse, alla fine ha chiesto a chi gli sedeva accanto…

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver vinto nel weekend il Mondiale per Club e in attesa di essere impegnato la settimana prossima in Champions League nel match d'andata degli ottavi in casa del Liverpool, il Real Madrid mercoledì ha giocato il posticipo della Liga contro l'Elche. Battendo agevolmente per 4-0 il fanalino di coda, gli uomini di Ancelotti si sono riportati a 8 punti dal Barcellona capolista, un divario che peraltro a questo punto del campionato assomiglia a una sentenza.

Karim Benzema ha segnato una doppietta in Real Madrid–Elche

Contro la squadra valenciana sono andati a segno Benzema per due volte, Modric e Asensio. Quest'ultimo ha giocato dal 1′ approfittando della squalifica di Vinicius, completando il tridente merengue assieme a Benzema e Rodrygo. Vinicius era comunque presente in tribuna al Bernabeu, nello spazio riservato ai VIP, assieme a molte altre personalità di spicco del panorama spagnolo. Con lui l'infortunato portiere Coirtois, ma anche – tra gli altri – tre ragazze sedute proprio davanti a lui.

Ad un certo punto le telecamere che stavano filmando il match hanno inquadrato il gruppo, rilanciandone le immagini sullo schermo dello stadio. Le tre ragazze allora hanno iniziato a salutare con grande enfasi tutto il pubblico, mentre alle loro spalle Vinicius restava di sasso, con lo sguardo perso di chi aveva intuito che si trattasse di qualche pezzo grosso ma non aveva la più pallida di chi fosse. E infatti era esattamente così: una delle tre giovani in questione è una delle donne più famose di Spagna, presente praticamente ovunque su giornali, web e social. Si tratta di Victoria Federica, la nipote del re Felipe VI, che era accompagnata da alcuni amici.

La 22enne Victoria Federica de Marichalar y Borbón, quinta nella linea di successione al trono di Spagna, ha sempre fatto parlare molto di sé, con atteggiamenti spesso non ‘ingessati' come ci si aspetterebbe da un membro della famiglia reale, al punto di essere definita "la principessa ribelle".

Victoria Federica de Marichalar y Borbón

Mentre la figlia dell'Infanta Elena salutava il pubblico del Bernabeu, ricevendone in cambio l'affetto di chi l'aveva riconosciuta, Vinicius è rimasto con quell'espressione attonita scolpita sul volto. Alla fine, per non sentirsi escluso, il brasiliano ha chiesto discretamente a chi gli stava a fianco chi fosse seduto lì davanti di così importante: probabilmente era l'unico a non saperlo in tutto lo stadio…