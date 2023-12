Vinicius mostra il nuovo tatuaggio sulla schiena ma i tifosi lo deridono: c’è un grande errore Il tatuaggio di Vinicius ha scatenato una vera faida fra tutti i tifosi: il brasiliano si è tatuato sulla schiena Michael Jordan, ma c’è un clamoroso errore nella sua postura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per un 2024 ricco di successi Vinicius Junior si è regalato un nuovo tatuaggio disegnato su tutta la schiena. È la sua personalissima hall of fame, un disegno che contiene tutti gli idoli sportivi della sua vita che da oggi lo accompagneranno in tutte le partite.

Sui social il brasiliano ha mostrato a tutti i suoi tifosi la grande opera, finalmente completa. All'interno del suo tatuaggio, così grande da estendersi su tutta la superficie della schiena, ci sono alcuni grandi nomi del mondo dello sport: ovviamente non poteva mancare Pelé, ritratto durante un'esultanza, accanto a Kobe Bryant e Dennis Rodman, mentre nella parte inferiore del disegno compaiono Muhammad Alì e Michael Jordan appena sopra la scritta "mentality".

Tutti hanno apprezzato l'opera di Ganga, un famosissimo tatuatore che ha lasciato il segno sulla pelle di altre superstar come Travis Barker, LeBron James e Drake, ma c'è qualcuno che ha storto il naso davanti a un dettaglio non proprio trascurabile. I commenti sotto la fotografia riguardano tutti Michael Jordan e la sua postura.

Leggi anche Bellingham fa gol e si ritrova davanti il volgare gesto di un tifoso: la reazione è pura classe

I fan del cestista, uno degli atleti più influenti di tutta la sua generazione e non soltanto nel mondo del basket, hanno puntato tutti il dito verso la stessa posa: nel tatuaggio di Vinicius il giocatore è rappresentato come mancino. Jordan infatti si prepara al tiro reggendo il pallone con la mano sinistra, un'inesattezza visto che generalmente utilizzava la destra.

Il particolare del tatuaggio di Vinicius

Nei commenti infatti tutti i tifosi hanno fatto notare questo dettaglio che non è una cosa trascurabile. In tanti hanno apprezzato il tatuaggio e anche la scelta artistica del tatuatore, ma la maggior parte dei fan del brasiliano hanno sottolineato il grave errore che adesso porta impresso sulla pelle. Alcuni però hanno trovato la risposta al grande interrogativo.

Il tatuaggio di Vinicius rappresenta un'azione precisa e non un tiro generico di Jordan: sarebbe un riferimento ben preciso alla storia della NBA, anche se l'interpretazione di alcuni utenti non ha risolto tutte le domande scatenate da questa inesattezza.