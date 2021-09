Vinicius Jr festeggia il gol con i tifosi in tribuna: per riportarlo in campo interviene la Polizia Vinicius Jr. fa impazzire il Real Madrid e i suoi tifosi. Il calciatore brasiliano ha firmato la rete del sorpasso per la squadra di Carlo Ancelotti e ha deciso di andare a festeggiare nella tribuna del Santiago Bernabeu con i tifosi il suo gol: per riportarlo in campo è dovuta intervenire la polizia presente ai bordi del rettangolo verde.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid vince, diverte e si prende la testa della Liga. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto 5-2 il Celta Vigo festeggiando nel miglior modo possibile il ritorno al Santiago Bernabeu dopo un anno di esilio a Valdebebas. La Casa Blanca è ancora imbattuta e ha raccolto il quarto risultato utile consecutivo in quattro match di campionato e mercoledì sarà impegnata a Milano in Champions League contro l'Inter.

Prima della trasferta di Milano, però, a Madrid si parlerà molto dell'esultanza di Vinicius Jr. dopo la rete che ha permesso al Real di portarsi in vantaggio contro il Celta dopo essere andato in svantaggio per due volte: il brasiliano è stato uno dei protagonisti della vittoria e dopo aver insaccato alle spalle di Dituro ha deciso di andare a festeggiare in tribuna con i tifosi il suo gol. Il quarto gol stagionale del numero 20 dei blancos è stato accolto con grande euforia dai supporter madridisti, che non credevano ai loro occhi quando hanno visto il loro beniamino salire sugli spalti. Vinicius Jr. è stato sommerso da baci e abbracci ed è dovuta intervenire la polizia per riportarlo in campo.

L'arbitro Sánchez Martínez lo aspettava per mostrargli il cartellino giallo dopo la sua controversa esultanza ma ha dovuto attendere l'intervento delle forze dell'ordine.

L'attaccante brasiliano ha firmato la rete del sorpasso dopo un passaggio in profondità di Benzema e ha battuto sul secondo palo il portiere del Celta. Vinicius si è procurato anche il calcio di rigore che il centravanti francese ha firmato per suggellare il 5-2 finale ma c'è da mettere in evidenza la prima rete con la camiseta blanca dell'ultimo acquisto di Florentino Perez: Eduardo Camavinga ha insaccato a porta vuota dopo una splendida azione solitaria di Modric. A completare la festa la tripletta del solito Karim Benzema. Quello del Real Madrid è stato un ritorno in grandissimo stile, sotto tutti i punti di vista.