Dopo la Juventus, anche il Barcellona ha salutato la Champions. Merito di Porto e Psg che volano ai quarti di finale, estromettendo di fatto dalla massima competizione continentale Cristiano Ronaldo e Leo Messi, per una situazione che non si verificava agli ottavi da 16 anni. Marco Verratti, perno della formazione transalpina, che con Kean e Florenzi porterà avanti in Europa un po' d'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky del rocambolesco match dei bianconeri.

Marco Verratti non può che essere soddisfatto del pareggio tra il suo Psg e il Barcellona, che ha permesso alla sua squadra di volare ai quarti di Champions. Il centrocampista italiano nel post-partita è stato stuzzicato sull'eliminazione della Juventus contro il Porto. L'ex Pescara si è detto dispiaciuto per gli amici che militano in bianconero: "Mi spiace, ho visto la partita. Ho tanti amici alla Juve, è stata una partita un po' pazza. I dettagli fanno la differenza e sono partite in cui si affrontano grandi squadre e ogni errore più costare caro, la Champions è così ed è bella anche per questo. Speriamo di portare un po' più avanti l'Italia in Europa".

Ogni errore viene pagato a caro prezzo dunque in Europa, dove probabilmente hai meno "jolly" a disposizione rispetto al campionato. È questo quello che ha sottolineato uno che conosce bene la Juventus ovvero Miralem Pjanic. Il bosniaco che nella scorsa estate ha lasciato Torino per approdare al Barcellona, ha parlato anche della sua ex squadra dopo l'eliminazione dalla Champions: "Ronaldo e Messi fuori agli ottavi dalla Champions? Se parliamo di loro due, è stato incredibile quello che hanno fatto. La Juve poteva fare qualcosa di meglio, dispiace per loro. In Champions gli errori si pagano caro, sicuramente bisognava fare qualcosa in più che in campionato".