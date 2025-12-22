Verón dona la medaglia a un tifoso disabile: un gesto che racconta il vero senso di appartenenza ad un club

Juan Sebastián Verón ha vissuto da protagonista anche l’ultimo trionfo dell’Estudiantes nel Trofeo de Campeones , il secondo titolo conquistato in pochi giorni. Come già accaduto a Santiago del Estero, il presidente del club di La Plata ha seguito la partita dagli spalti insieme ai tifosi, a causa della sospensione di sei mesi inflittagli dall’AFA. Al termine della gara, però, è sceso sul terreno di gioco per festeggiare con squadra e staff, regalando a tutti un momento di grande umanità.

Nel pieno dei festeggiamenti, la Brujita si è avvicinata a un sostenitore del Pincha in sedia a rotelle, presente in campo per celebrare la vittoria. Senza esitazioni, Verón si è tolto la medaglia appena ricevuta e l’ha appesa al collo del tifoso, che non è riuscito a trattenere l’emozione. Un gesto semplice ma potentissimo, che ha colpito l’intero stadio.

Verón regala la sua medaglia a un tifoso: un gesto che racconta il senso di appartenenza all’Estudiantes

Quel tifoso, tra l’altro, era diventato simbolo di dedizione assoluta solo una settimana prima: per seguire l’Estudiantes a Santiago del Estero, aveva affrontato un viaggio complicatissimo, arrivando a destinazione sul retro di un camion dopo il guasto del pullman dei sostenitori. Un sacrificio che Verón ha voluto riconoscere pubblicamente con un dono destinato a restare indimenticabile.

Nonostante la sanzione, Verón continua a vivere l’Estudiantes come un tifoso qualunque. Anche a San Nicolás è arrivato in autobus insieme ai supporter, cantando per tutto il viaggio, sottoponendosi ai controlli all’ingresso e condividendo foto, cori ed emozioni sugli spalti. Poi, a fine gara, di nuovo in campo per abbracciare la squadra, l’allenatore Eduardo Domínguez e celebrare un altro successo storico del club.

Dopo la vittoria, Verón ha sottolineato il valore collettivo del trionfo, ringraziando tifosi, staff e tutti coloro che lavorano quotidianamente per l’Estudiantes, prima di elogiare Lucas Alario: “Gli attaccanti sono così, vanno aspettati fino all’ultimo minuto”. Un finale perfetto per una notte di calcio e sentimenti.