Van Gaal videochiama gli esclusi dai Mondiali, ma trova una sorpresa: “Erano nudi” Il ct dell’Olanda ha raccontato un curioso fuori programma durante l’ufficializzazione dei convocati per i Mondiali del Qatar.

A cura di Marco Beltrami

"È un lavoro sporco, ma qualcuno dovrà pur farlo". Probabilmente hanno pensato a questo i commissari tecnici che in questi giorni hanno dovuto comunicare le loro scelte sulle convocazioni ai diretti interessati. Non è stato facile spegnere il sogno di quei calciatori che speravano di volare in Qatar per prendere parte ai prossimi Mondiali. Ne sa qualcosa Louis van Gaal che ha diramato oggi la lista dei calciatori che parteciperanno all'imminente rassegna iridata.

L'esperto ct olandese ha deciso di metterci la faccia, contattando uno per uno sia i calciatori scelti che gli esclusi. Un modo per comunicare loro la sua scelta, seppur dolora. Un gesto di rispetto nei confronti di chi comunque ha sempre dato tutto per la causa. Il manager classe 1951 nella conferenza stampa in cui ha poi ufficializzato la rosa della nazionale oranje, ha raccontato anche un fuori programma abbastanza particolare.

Le videochiamate sono state per certi versi imbarazzanti, e non solo per il fatto di dover comunicare ai calciatori la bocciatura per i Mondiali del Qatar. Infatti Van Gaal ha svelato: "Non è facile comunicare ai giocatori il messaggio che non faranno parte della rosa. Ho impiegato un'ora e 45 minuti in totale per spiegare le mie decisioni ai calciatori tramite FaceTime (applicazione che consente le videochiamate, ndr)".

Infatti ad un certo punto l'allenatore a causa dell'effetto sorpresa, si è ritrovato di fronte giocatori nudi: "Vi dico che è stato complicato, perché ho dovuto tenere conto anche del fatto che c'è una differenza di fuso orario. Alcuni di loro ad esempio giocano in Inghilterra. Ho visto un paio di giocatori nudi, perché erano ancora a letto o si erano appena alzati".

A proposito di retroscena particolari. van Gaal è stato anche stuzzicato sul particolare regalo di sua moglie, un paio di mutande arancioni. Un indumento intimo da utilizzare per superstizione dal mai banale commissario tecnico dell'Olanda che ha raccontato: "Sì ho ricevuto delle mutande arancioni, ma credete davvero che le indosserò tutti i giorni? Lo faccio solo durante le partite, per rispetto verso la mia dolce moglie".