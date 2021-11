Van Gaal in sedia a rotelle, seguirà Olanda-Norvegia in tribuna: “Il cervello funziona ancora” Brutto contrattempo per Louis Van Gaal, ct dell’Olanda che dovrà seguire la gara decisiva per la qualificazione ai mondiali in sedia a rotelle dalle tribune del De Kuip.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Olanda si gioca l'accesso mondiale questa sera contro la Norvegia ma Louis Van Gaal, il ct degli Orange non sarà in panchina a seguire i suoi giocatori. Il tecnico si accomoderà in tribuna, con una sedia a rotelle, dopo l'incidente che ha subito cadendo dalla bicicletta domenica sera in seguito al quale si è rotto l'anca e non può muoversi. Già durante la sessione di allenamento di lunedì era apparso in campo a bordo di una golf-car, per seguire comunque da vicino i suoi giocatori in un momento così delicato. Poi, per la consueta conferenza stampa pre-match non ha voluto mancare, collegandosi via internet.

Nemmeno l'anca rotta può tenere lontano Louis Van Gaal dall'Olanda e così non mancherà la sua presenza questa sera per la sfida di qualificazione contro la Norvegia. Non potrà essere a bordo campo, in panchina, perché troppo macchinosa e comunque poco utile porre la sedia a rotelle in quella zona. Dunque, seguirà il match dall'alto, in contatto con il suo staff per tutti i 90 minuti.

Ci sarà anche un momento, anzi, due, in cui riuscirà a parlare direttamente con i suoi giocatori: prima dell'inizio del match e durante l'intervallo. Nulla dovrà infatti essere lasciato al caso, perché la partita ha un peso specifico enorme: l'Olanda è prima del Girone con 20 punti ma è tallonata dalla coppia Turchia-Norvegia a 18, quindi solamente il successo sugli scandinavi permetterà agli Orange di evitare sgradite sorprese. I Mondiali arriverebbero con un semplice pareggio, anche se la Turchia vincesse e le due Nazionali si trovassero a pari punti, Per gli scontri diretti, l'Olanda è nettamente in vantaggio.

Ma Van Gaal non si fida ed è per questo che malgrado i problemi fisici non ha voluto far mancare la propria presenza, tranquillizzando gli stessi giocatori. "Ci siamo preoccupati quando abbiamo saputo dell'incidente. Lo hanno trasportato in ospedale." ha sottolineato il capitano Van Dijk in conferenza "poi l'abbiamo visto arrivare sul campo d'allenamento ed è pronto a portarci ai Mondiali". "Fisicamente non sto bene" ha aggiunto Van Gaal in videocalling "ma il cervello funziona ancora".