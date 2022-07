Una coppia è inquadrata sul tabellone dello stadio, lei si nasconde: non doveva succedere Un video diventato virale totalizza milioni di visualizzazioni: esattamente quello che non avrebbero mai voluto i due protagonisti…

A cura di Paolo Fiorenza

In Colombia è da poco cominciato il Torneo Clausura, giovedì scorso si è giocato il match tra Junior Barranquilla e Atletico Nacional, terminato col risultato di 3-1 per i padroni di casa. La partita disputata allo Estadio Metropolitano Roberto Meléndez è tuttavia assurta agli onori delle cronache non per quanto accaduto sul terreno di gioco, ma per una vicenda che ha poco a che vedere col calcio: un video che ritrae una coppia di tifosi sugli spalti è infatti diventato virale, totalizzando milioni di visualizzazioni. Esattamente quello che temeva la donna inquadrata dalle telecamere, a giudicare dalla sua reazione.

Siamo nell'intervallo della sfida, il punteggio è 2-1 per lo Junior. È il momento della ‘Kiss Cam', ovvero la ‘telecamera del bacio', un intrattenimento che coinvolge i sostenitori sugli spalti, in particolare le coppie. In America Latina è frequente, così come nei palazzetti statunitensi. I cameramen vanno alla ricerca di un lui e un lei che stiano assistendo alla partita, li inquadrano, le immagini vengono proposte sul tabellone dell'impianto e a quel punto i due partner si baciano appassionatamente tra gli applausi del resto del pubblico.

In questo caso tuttavia qualcosa va chiaramente storto: quando infatti la ragazza si accorge che in quel momento è filmata sul tabellone dello stadio, la sua espressione cambia radicalmente. Occhi sbarrati e nessuna voglia di baciare il ragazzo che è al suo fianco. La giovane abbassa la testa, poi si gira alla sua sinistra, infine si copre il volto con la mano, mentre il tifoso con la maglia dello Junior abbozza una risatina. A quel punto il regista capisce che da quei due non arriverà nessun bacio e cambia inquadratura, spostandosi su un'altra coppia che reagisce in ben altra maniera, baciandosi subito appassionatamente.

Ma perché la prima coppia ha reagito in quel modo e la ragazza ha cercato di nascondersi? In Sudamerica non hanno avuto dubbi, così come sono stati univoci i commenti sotto il post col video: con ogni probabilità si tratta di una relazione clandestina e la coppia tutto avrebbe voluto tranne che farsi vedere assieme. Il grosso problema è che così facendo hanno ottenuto il risultato opposto: invece di essere visibili ai soli presenti allo stadio tramite il tabellone, il video diventato virale ha diffuso i loro volti ovunque su siti e social…