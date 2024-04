Un tifoso suona la chitarra sugli spalti: può succedere solo in una partita di Copa Libertadores

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Un tifoso suona la chitarra sugli spalti durante la partita tra The Strongest e Gremio. Ebbene sì, può accedere anche questo in una partita di Copa Libertadores. Ad un certo punto della partita che si è giocata all'Estadio Hernando Siles di La Paz, in Bolivia, tutti i presenti si sono accorti che in un angolo dell'impianto c'era un supporter che aveva portato con sé chitarra e amplificatore: mentre la partita scorreva davanti ai suoi occhi, lui suonava senza nessun problema e non dava fastidio a nessuno perché intorno non vi erano altri tifosi.

Si tratta di una chitarra elettrica molto particolare, di quelle "a coda di rondine" che vengono spesso usate dai chitarristi di gruppi rock. Anche l'abbigliamento del tifoso è molto singolare e ben riconoscibile, visto che indossava una sorta di cappotto lungo con un cappuccio e maniche larghissime.

Una scena davvero particolare e che, a memoria, non si è mai vista prima in uno stadio di calcio a questi livelli.

Per quanto riguarda la pura cronaca del match, sono stati due argentini a firmare i gol nella vittoria per 2-0 dei The Strongest contro il Gremio nella gara d' apertura del girone C della Copa Libertadores: si tratta di Luciano Ursino ed Enrique Triverio.

Ai 3.650 metri di altitudine dello stadio Hernando Siles di La Paz ci si aspettava una partita diversa, con i brasiliani allenati da Renato Gaucho che sono riusciti a fare poco o nulla di fronte alla belle prova messa in campo dal The Strongest di Pablo Hernan Lavallén.

Le reti sono arrivate al 15′ e al 73′ per la squadra boliviana, che si è portata a casa i primi tre punti del gruppo C che comprende anche gli argentini dell'Estudiantes e i cileni dell'Huachipato.

La Copa Libertadores 2024 è iniziata con risultati davvero sorprendenti, perché oltre alla sconfitta del Gremio in Bolivia è arrivato il pareggio del Flamengo in casa dei Millonarios a Bogota, in Colombia. Nelle altre due partite il River Plate ha vinto 2-0 in casa del Deportivo Tachira, l'Universitario ha vinto in casa 2-1 contro la LDU di Quito e il Barcelona SC ha pareggiato 1-1 col Cobresal.