Un tifoso dell’Atletico chiede a Joao Felix di infortunare Griezmann: il portoghese s’infuria Il ritorno di Griezmann non è stato gradito da una parte importante della tifoseria dell’Atletico Madrid. Dopo i fischi al momento dell’ingresso in campo nel match contro il Porto, altro episodio particolare nel centro sportivo dei Colchoneros con protagonista un sostenitore protagonista di una richiesta assurda a Joao Felix.

A cura di Marco Beltrami

La tifoseria dell'Atletico Madrid è divisa su Antoine Griezmann. Da una parte ci sono i tifosi che non hanno visto di buon occhio il ritorno dell'attaccante francese, considerato un "traditore" dopo il trasferimento al Barcellona, mentre dall'altra c'è chi ha già dimenticato il passato e lo ha riaccolto a braccia aperte. Questa spaccatura si è palesata nel match di Champions contro il Porto finito 0-0, e anche dopo con un episodio che ha fatto molto discutere.

Il Wanda Metropolitano non è rimasto indifferente all'ingresso in campo di Griezmann, all'esordio bis in Champions con l'Atletico Madrid. Fischi copiosi per il francese, che hanno coperto in parte gli applausi provenienti da un altro settore dell'impianto. La fotografia perfetta dunque di quanto il figliol prodigo abbia fatto discutere. Come se non bastasse è andato in scena un brutto episodio presso il centro sportivo della squadra di Diego Simeone, documentato dalle telecamere di "El Golazo de Gol".

Quando Joao Felix a bordo della sua auto è uscito dalla struttura, i tifosi si sono avvicinati per chiedere come da copione autografi e selfie. Il talento portoghese molto disponibile ha abbassato il finestrino e ha iniziato ad assecondare le richieste dei fan, fino a quando qualcuno non ha pronunciato parole particolari nei confronti del suo compagno Griezmann. "Infortuna Griezmann Joao, dai, sullo stinco, non dimenticare". Una richiesta assurda per l'ex Benfica che ha perso il suo iniziale sorriso, facendosi cupo. Dito indice puntato e risposta perentoria a difesa del neocompagno: "Bisogna avere più rispetto per Griezmann". Lo spogliatoio, al contrario del tifo Colchoneros, è molto compatto.