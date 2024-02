Un tifoso del Leeds cade dalla tribuna più alta dello stadio dopo il gol: tragedia sfiorata a Londra Un uomo è precipitato dal punto più alto dello stadio del Chelsea dopo un gol segnato dal Leeds: la partita non è stata sospesa ma il tifoso è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il primo gol del Leeds contro il Chelsea in FA Cup poteva dare vita a una vera tragedia: durante i festeggiamenti all'interno del settore ospiti un uomo è precipitato dalla tribuna più alta dello Stamford Bridge facendo un volo di diversi metri prima di atterrare sul settore sottostante.

Sono stati attimi di terrore per tutti i presenti allo stadio che hanno trattenuto il fiato al momento dell'incidente. Il tifoso del Leed è precipitato all'8′, quando Mateo Joseph ha portato avanti la squadra in casa dei Blues nel quinto turno della coppa inglese. Un momento sentitissimo, al punto da scatenare festeggiamenti selvaggi all'interno dello Shed End.

I tanti sostenitori del Leeds accorsi a Londra hanno occupato l'intera tribuna, posizionata nel punto più alto dell'impianto. Ed è proprio da lì che è avvenuta la caduta del tifoso: mentre esultava con tutti gli altri l'uomo è caduto di sotto, atterrando nel punto più basso del settore dedicato agli ospiti.

Decine di persone si sono sporte dalla balaustra per accertarsi delle condizioni del malcapitato, circondato subito da un capannello di steward e personale sanitario accorso immediatamente per prestargli il primo soccorso. Non si hanno ancora notizie certe sull'uomo che nel frattempo è stato accompagnato all'ospedale più vicino tra gli applausi di tutto lo stadio, ancora in apprensione per lui.

Tutte le operazioni si sono svolte mentre Chelsea e Leeds hanno continuato a giocare in campo, con la partita che non è stata mai interrotta. Non è la prima volta che un episodio simile accade in una partita di FA Cup: alla fine del mese di gennaio un tifoso del Maidstone United (squadra della sesta categoria inglese) era precipitato da un settore dello stadio dell'Ipswich Town in una dinamica simile a quella vista a Stamford Bridge.

Il club di casa in quell'occasione aveva aperto un'indagine interna per verificare in modo approfondito l'accaduto: anche quella volta l'uomo era precipitato durante l'esultanza per un gol segnato dalla sua squadra (che ha poi vinto la partita) e per fortuna non ha riportato danni troppo gravi.