Un messaggio di Mbappé ha fatto sognare i tifosi della Juve: adesso è tutto chiaro Kylian Mbappé con un criptico messaggio sui social aveva fatto sognare i tifosi della Juventus. A distanza di mesi emerge la verità sulle sue parole.

A cura di Marco Beltrami

Kylian Mbappé è uno abituato a stupire, e non solo in campo grazie al suo eccezionale talento. Solo pochi giorni fa ad esempio, tutto sembrava presagire un suo futuro al Real Madrid, e invece ecco il colpo di scena con la permanenza al Paris Saint-Germain che lo ha letteralmente ricoperto d'oro per convincerlo a restare. Pochi mesi fa poi, il campione del mondo francese aveva nuovamente lasciato tutti di stucco, pubblicando sul suo profilo Instagram un messaggio criptico. Una semplice parola, ovvero "Zebra", con tanto di clessidra: tanto è bastato per alimentare le speranze dei tifosi della Juventus che hanno visto nel riferimento all'animale simbolo del club bianconero, un riferimento di mercato.

La sensazione che dietro ci fosse altro, e non un eccezionale passaggio di Mbappé alla Juventus è apparsa chiara sin dall'inizio anche se il popolo bianconero ha comunque sperato in un nuovo colpo del presidente Agnelli, alla Cristiano Ronaldo. Le cifre di un'operazione del genere ovviamente hanno di fatto escluso il club del capoluogo piemontese, ma per i tifosi sognare non costa nulla soprattutto quando si tratta di calciomercato. Le settimane successive al post però, hanno poi confermato l'assoluta mancanza di legami tra la Juventus e il giocatore, blindato dal PSG. Cosa si celava dunque dietro quel misterioso post di Mbappé?

A distanza di alcuni mesi ecco la verità. Tutto è relativo ad una situazione extracalcio, con Kylian Mbappé che ha firmato con WME Sports, ovvero il ramo sportivo dell'agenzia di talenti WME. Si tratta di una delle principali società di intrattenimento e media, con un elenco eccezionale al suo attivo di artisti e creatori di contenuti. L'attaccante del PSG e della nazionale francese, vi entra attraverso la sua agenzia di produzione, e compagnia di intrattenimento che si chiama appunto "Zebra valley". Ecco svelato dunque l'arcano legato al post della stella del calcio, legato appunto ad un nuovo progetto.

Zebra Valley ha sede a Los Angeles e, come spiegato da The Hollywood Reporter, si concentrerà su sport, musica, arte, tecnologia, giochi, prodotti di consumo e cultura giovanile. In questo modo Mbappé e i suoi soci, vogliono aiutare i giovani dando voce al loro talento e alle loro storie. La società di produzione a tal proposito proverà a "generare un dialogo tra le comunità globali raccontando storie universali". In quest'ottica ecco l'inserimento in WME Sports, che è attento alle piattaforme che cercano di "approfondire il loro coinvolgimento dei consumatori con un focus sui contenuti multipiattaforma in un mondo diversificato e multiculturale".