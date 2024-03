Un giornalista spagnolo confonde Simone Inzaghi con il fratello: “Ciao Filippo”. La sua reazione Durante la conferenza stampa di Atletico Madrid-Inter Simone Inzaghi è rimasto spiazzato quando un giornalista spagnolo ha sbagliato il suo nome durante una domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È una vigilia tesa per Simone Inzaghi, che precede il grande incontro di Champions League contro l'Atletico Madrid. La città rievoca dolcissimi ricordi all'Inter ma questa volta bisognerà mettere tutto da parte per centrare i quarti di finale. Quasi tutto: qualcuno in Spagna ha dimenticato addirittura il nome dell'allenatore nerazzurro che è stato clamorosamente confuso con suo fratello Filippo.

Durante la classica conferenza stampa pre partita i giornalisti hanno rivolto al tecnico di Piacenza le loro domande, ma uno dei corrispondenti spagnoli ha commesso un errore fatale appena si è avvicinato al microfono. Il giornalista si è presentato enunciando il suo nome e la testata, ma in un lapsus ha confuso Inzaghi con suo fratello, anche lui ex giocatore e ora allenatore: all'inizio della domanda infatti si sente il cronista pronunciare il nome "Filippo" per salutare il tecnico, un errore che per fortuna non ha causato nessun danno.

L'allenatore nerazzurro infatti è rimasto spiazzato da questo piccolo errore di distrazione ma ha reagito sorridendo, con l'espressione un po' perplessa ma comunque divertito dalla situazione. Una voce fuori campo tenta di correggere il giornalista suggerendogli il nome corretto, ma ormai era troppo tardi per rimediare al pasticcio.

Inzaghi non si è scomposto quando è stato confuso per suo fratello, ma ha risposto sorridendo prima di ascoltare la domanda e dare il suo punto di vista. Un incidente bizzarro che fin qui non gli era mai capitato pubblicamente, soprattutto perché nella loro carriera da allenatori Simone e Filippo frequentano ambienti molto diversi.

L'ex giocatore del Milan è stato da poco esonerato dalla Salernitana, naufragata in piena zona rossa della classifica. Prima ancora aveva trascorso un anno alla Reggiana e uno al Brescia, squadre che di certo non militano in Champions League e che non attirano l'attenzione dei giornalisti dalla Spagna.