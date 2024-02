Un collaboratore di Juric nascosto tra gli alberi per spiare la Roma: beccato dalla polizia L’analyst del Torino Michele Orecchio beccato dalla polizia mentre era nascosto tra gli alberi a Trigoria intento a spiare l’allenamento della Roma di De Rossi alla vigilia del match di campionato contro i granata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Episodio singolare quello avvenuto a Trigoria alla vigilia del match di Serie A tra Roma e Torino. Il match analyst della formazione granata, Michele Orecchio, è stato infatti beccato dalla polizia mentre, nascosto tra gli alberi che costeggiano il centro sportivo giallorosso, spiava l'allenamento di rifinitura della formazione guidata da Daniele De Rossi. Il 34enne collaboratore di Ivan Juric , fermato dagli agenti del commissariato di Spinaceto che come sempre stavano effettuando un normale controllo al centro sportivo "Fulvio Bernardini", è stato quindi allontanato.

Non è la prima volta che lo stesso uomo dello staff tecnico del Torino viene beccato mentre di nascosto cerca di carpire segreti ed eventuali mosse tattiche provate da un allenatore della Roma prima di una sfida con i granata. La stessa cosa era infatti accaduta lo scorso aprile quando Michele Orecchio era stato sorpreso a Trigoria mentre con l'ausilio di un drone spiava l'allenamento guidato allora da José Mourinho. In quel caso a sorprendere la spia inviata da Juric era stato l'assistente dello Special One Nuno Santos che dopo averlo scoperto avevano addirittura annullato la seduta di allenamento.

Diverso invece l'epilogo in questa circostanza con il collaboratore di Ivan Juric, che ha il compito di scrivere il report riguardo alle squadre avversarie del Torino, che è stato allontanato da Trigoria dalla polizia mentre Daniele De Rossi e il suo staff, ignari di tutto, hanno proseguito normalmente l'allenamento di rifinitura in vista del match dell'Olimpico in programma lunedì 26 febbraio alle ore 18:30. Un match che può consentire alla Roma di continuare a stare in scia al treno per un posto nella prossima Champions League ma può anche permettere al Torino di avvicinarsi alla zona Europa della classifica. E che la posta in palio sia molto alta lo si capisce anche dal fatto che Juric si sia addirittura affidato ad uno "007" per cercare di scoprire tutti i segreti della nuova Roma di De Rossi reduce dalla qualificazione agli ottavi di Europa League e da quattro vittorie nelle cinque gare disputate fin qui in campionato dall'arrivo del nuovo allenatore al posto dell'esonerato José Mourinho.