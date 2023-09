Un cane fa invasione di campo, ruba la palla e scappa: servono cinque persone per fermarlo Un cane fa invasione in campo in Messico durante una gara valida per l’undicesima giornata di Serie B. Servono cinque persone per inseguirlo e riportarlo nuovamente al legittimo proprietario.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un ospite inatteso a quattro zampe ha fatto irruzione in campo prendendosi la scena in Messico. Un cane ha mostrato le sue impressionanti abilità calcistiche durante la sfida della Liga Expansion MX (serie B messicana) tra Alebrijes de Oaxaca e Dorados de Sinaloa. La partita si è svolta mercoledì sera allo Stadio Tecnologico di Oaxaca nell'ambito ed era valida per l'undicesima giornata del torneo Apertura 2023 della lega di seconda divisione del Messico. La squadra di casa, l'Oaxaca, ha vinto agevolmente con il netto punteggio di 4-0.

È proprio nel finale di partita però che è successo l'imprevedibile. Nei minuti di recupero il tenero cane ha fatto irruzione sul rettangolo verde sorprendendo giocatori, tifosi e soprattutto addetti alla sicurezza. Una situazione che si pensava potesse risolversi in pochissimo tempo e invece è andata avanti in maniera comica per diversi minuti. Il cane infatti si è subito fiondato sul pallone lasciato dai calciatori seguito dagli steward che però non riuscivano a tenere il suo passo. Una corsa impressionante quella del fedele amico a quattro zampe.

Nel video diventato immediatamente virale sui social, si vedono giocatori e addetti alla sicurezza improvvisarsi a rincorrere il cane senza successo. Qualcuno prova addirittura a prendere una lunga corda nel tentativo di agganciarlo, ma è stato impossibile. Si trattava evidentemente di un cane di un tifoso. L' entusiasmo del cane è stato evidente fin dal momento in cui ha afferrato il pallone, portandolo dal limite dell'area di rigore al centro del campo. Ne è seguito un comico inseguimento con il personale di sicurezza e i giocatori che si sono aiutati ad inseguirlo.

Dopo diversi minuti sono poi uno dei giocatori in campo è riuscito a catturare temporaneamente lo spiritoso intruso, ma ancora una volta è riuscito a scappare in maniera rocambolesca. Fortunatamente, un coraggioso membro dello staff lo ha attirato a sé con un'altra palla, conducendo il cane verso la zona spogliatoi. Tante le risate in campo da parte di tifosi e giocatori che sul rettangolo verde erano sorpresi dall'inseguimento improvvisato pur di far uscire quel cane che per un attimo ha anche alleviato la mazzata del 4-0 alla squadra ospite strappando un sorriso.