Un campione del mondo può essere anche un buon tecnico? Quanti Azzurri tra gli allenatori Uefa A Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato la lista dei nuovi allenatori Uefa A. Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero, stelle Mondiali a Berlino 2006, figurano tra gli ex calciatori che hanno superato le prove con buone votazioni. Nel novero dei promossi anche altri ex Azzurri come Vieri, Abate e Montolivo.

Un campione del mondo può essere anche un ottimo allenatore? Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero sono uomini di campo. Lì hanno costruito carriera e fortuna, hanno conosciuto l'amarezza delle sconfitte più dure da accettare, le gioie delle vittorie (impagabile quella di Berlino 2006), condiviso la vita e le dinamiche di spogliatoio. Erano dall'altra parte della scrivania, quella che a volte mal tollera le decisioni e le strategie del tecnico. Facevano squadra, erano riferimento in un gruppo adesso sapranno essere altrettanto bravi anche nella gestione del gruppo? Avranno tempo per farsi le ossa e studiare. I buoni maestri non sono mancati (come Marcello Lippi o Roberto Mancini, di cui "DDR" è stato assistente nell'avventura vincente agli Europei), mettere in pratica gli insegnamenti appresi e i trucchi del mestiere è altra cosa. Ma questo lo sanno bene.

Gli ex capitani di Roma e Juventus hanno superato le prove del corso con buoni voti e il loro nome figura nella lista di "allenatori Uefa A" ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC. Quali squadre e in quali categorie possono sedere in panchina? Potranno assumere incarichi nelle formazioni giovanili (Primavera comprese), nelle squadre femminili (anche quelle che partecipano alla Serie A), nelle prime squadre maschili fino alla Serie C. In Serie A e in Serie B, almeno per adesso, potranno affiancare i tecnici in qualità di secondi.

Oltre a Del Piero e a De Rossi figurano anche altri ex calciatori nel novero dei promossi: l’ex attaccante Christian Vieri (che oggi ha avviato anche l'esperienza su Twitch della Bobo Tv); gli ex milanisti Ignazio Abate e Riccardo Montolivo; il collaboratore tecnico di Paolo Nicolato nella Nazionale Under 21, Daniele Gastaldello, e ancora Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. Nella lista figurano anche Gianluca Curci, Massimo Maccarone, Marcelo Otero e Stefano Torrisi.