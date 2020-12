Quando Merih Demiral è uscito nel secondo tempo di Juventus-Dinamo Kiev di Champions League si era pensato che Pirlo volesse farlo riposare in vista del derby e che volesse lanciare il giovane Dragusin. Ma evidentemente alla base del cambio c'era anche un infortunio, l'ennesimo, per il turco che dovrà fermarsi per almeno una decina di giorni. Un infortunio che complica i piani del tecnico bianconero. La Juventus dovrà disputare sei partite nei prossimi venti giorni. Il comunicato della Juventus sulle condizioni di Demiral:

In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.

Un altro infortunio per Demiral

Il difensore turco nella passata stagione aveva subito un serio infortunio al ginocchio durante la partita tra la Roma e la Juventus ed è rimasto fuori a lungo. La sua stagione sembrava finita, con annessa rinuncia all'Europeo. Demiral è tornato a disposizione dopo il lockdown e con Pirlo ha subito trovato spazio, sei partite giocate delle prime dell'infortunio muscolare che gli ha impedito di giocare a Benevento, ma è tornato in campo per la Dinamo Kiev. Ora un altro stop, ancora un guaio muscolare che sicuramente gli impedirà di giocare il derby con il Torino, in programma sabato 5 dicembre, e soprattutto la partita di Champions con il Barcellona che ha in palio il primato nel girone. La prossima settimana si capirà se Demiral sarà presto in campo o se si potrà definire concluso il suo 2020. Pirlo ha bisogno del turco considerate le condizioni di Chiellini. Di centrali pure in rosa ne restano due de Ligt e Bonucci, più Danilo che può essere adattato.