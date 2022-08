Un altro campione del mondo pronto a sbarcare al Como in Serie B: dopo Fabregas ecco Henry Dopo Fabregas il Como è pronto ad abbracciare l’altro campione del mondo Thierry Henry: il francese punta sul modello Premier League voluto dalla ricca proprietà indonesiana per riportare la squadra lariana in Serie A e consolidarla come una delle belle realtà del calcio italiano.

Dopo l'annuncio ufficiale dello spagnolo Cesc Fabregas, il Como è pronto ad abbracciare un altro campione del mondo: il francese Thierry Henry pronto ad entrare come azionista nella società lariana. A differenza del suo ex compagno di squadra all'Arsenal, Titì non rimetterà gli scarpini ai piedi per scendere in campo ma darà comunque il suo contributo per riportare il club lombardo in Serie A a distanza di 19 anni dall'ultima volta.

Il 45enne transalpino, che oggi fa parte dello staff tecnico del CT del Belgio Roberto Martinez, è infatti atteso in riva al Lago per annunciare la sua volontà di acquisire delle quote del Como Calcio in quanto intende sposare l'ambizioso progetto portato avanti da quella che, attualmente, è la proprietà più ricca di tutto il calcio italiano.

Thierry Henry investirà dunque nella società guidata dai fratelli Hartono, i due magnati indonesiani accreditati di un patrimonio complessivo di 45 miliardi di euro che l'hanno acquistata nel 2019 con l'obiettivo dichiarato di riportare il club in Serie A e farlo diventare un piccolo gioiello del calcio italiano. Il modello seguito dalla proprietà è quello delle squadre di Premier League a partire dalla costruzione di uno stadio (sul e intorno al vecchio Sinigaglia) che possa migliorare l'esperienza dei tifosi, allestire aree commerciali, incrementare i posti a sedere e di conseguenza aumentare i ricavi.

E non è un caso che per puntare al ritorno in A, a tutti i livelli, si sia puntato su persone che di quella Premier League sono stati grandi protagonisti. Si è partiti con il ruolo di CEO affidato dai fratelli Hartono all'ex calciatore del Chelsea Dennis Wise e si è proseguito con l'ingaggio dell'ex Arsenal e Chelsea Cesc Fabregas che, oltre a giocare, sarà anche finanziatore del club. E ora l'arrivo in società della leggenda dei Gunners e del massimo campionato inglese Thierry Henry, al momento solo come azionista, ma chissà che in futuro anche lui non possa ritagliarsi un posto operativo all'interno del club facendo sognare ancora di più il Como e i suoi tifosi.