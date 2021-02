Se sei il capitano della Roma non puoi fare gli auguri a quello della Lazio. È questo quello che pensano gli ultras giallorossi, che hanno esposto uno striscione "critico" nei confronti di Lorenzo Pellegrini. La colpa del nuovo leader romanista che ha raccolto la fascia da Dzeko? Quella di aver fatto gli auguri al collega-avversario e compagno di Nazionale Ciro Immobile. Una brutta contestazione e un pessimo messaggio, che nulla ha a che fare con i sani valori dello sport.

Lorenzo Pellegrini si era unito al coro dei calciatori che hanno fatto gli auguri per il 31° compleanno a Ciro Immobile. Il centrocampista capitolino sui social aveva mandato un bel messaggio all'uomo simbolo dei rivali della Lazio, con il quale condivide la maglia della Nazionale: "Tanti auguri fratello". Un messaggio bello e "normale", ma che invece è stato molto criticato da una parte dei tifosi della Roma che non hanno gradito l'attenzione di Pellegrini nei confronti di un calciatore laziale.

Ecco allora che oggi nella Capitale è stato esposto uno striscione dal contenuto perentorio "Pellegrini non è il mio capitano" a firma della Brigata De Falchi. Il messaggio nei confronti di Immobile dunque non è stato digerito, e per questo il centrocampista è stato disconosciuto da uomo leader e capitano della formazione di Fonseca. Una situazione che ha fatto molto discutere sui social, dove tanti tifosi hanno sottolineato fortunatamente come non ci fosse nulla di male nello scambio di cortesie tra due calciatori, a prescindere dalla maglia. Non sono mancati invece anche coloro i quali hanno chiesto di rimettere la fascia di capitano al braccio di Dzeko, che ne era stato privato dopo la lite con Fonseca.