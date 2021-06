Altro che amichevole. Quella tra il Belgio e la Grecia è stata una gara vera. Le due rappresentative si sono sfidate questa sera, in un friendly match utile soprattutto per i "Diavoli rossi" tra i favoriti in vista dei prossimi Europei. A conquistare l'attenzione nel match anche un duello molto acceso tra il bomber belga Romelu Lukaku e Georgios Tzavellas, roccioso difensore ellenico. Un faccia a faccia simile a quello celebre tra lo stesso Lukaku e Ibrahimovic in Coppa Italia.

Nel corso di Belgio-Grecia Romelu Lukaku ha dovuto fare i conti con un ostacolo difficile da superare, ovvero il centrale greco Georgios Tzavellas. I due pesi massimi sono entrati in rotta di collisione in più di un'azione, e si è sfiorato anche lo scontro fisico. In occasione di una trama offensiva del Belgio, Lukaku si è liberato con mestiere del centrale finito a terra. L'arbitro ha fermato il gioco e Tzavellas si è lamentato, sottolineando il presunto colpo ricevuto dall'attaccante. Ecco allora che i due giocatori si sono avvicinati pericolosamente, fino a fronteggiarsi da distanza ravvicinatissima, con tanto di testa contro testa.

Inevitabile l'intervento dell'arbitro e dei compagni che hanno provato a riportare la situazione alla normalità, anche se i due si sono beccati ancora. Alla fine il difensore della Grecia si è preso anche la soddisfazione di segnare il gol del definitivo pareggio, impreziosendo così una buona prestazione. Il duello con Lukaku ha inevitabilmente fatto pensare a quello ormai celebre, andato in scena in Coppa Italia contro Zlatan Ibrahimovic. In questo caso fortunatamente la situazione non è degenerate e le parole dei due non sono diventate di dominio pubblico, come nella stracittadina del capoluogo lombardo.