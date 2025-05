video suggerito

Tutto il Bayern festeggia il titolo con i gavettoni di birra, tranne un giocatore: non può toccarla Tutti i giocatori del Bayern Monaco hanno partecipato alla festa della vittoria della Bundesliga nel solito modo tranne uno: si tratta di Sacha Boey. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Il Bayern Monaco ha festeggiato la vittoria della Bundesliga davanti al pubblico di casa dell'Allianz Arena e dopo il fischio finale dell'ultima partita all'Allianz Arena, vinta 2-0 contro il Borussia Monchengladbach, c'è stata la premiazione e i soliti fiumi di birra.

Tutti i giocatori hanno partecipato alla festa nel solito modo che i tifosi, e gli appassionati, conoscono tranne uno: si tratta di Sacha Boey, terzino destro del Bayern, che era in campo e ha partecipato alla premiazione ma si è tenuto alla larga dai festeggiamenti per il titolo. Il motivo è dovuto alla sua religione.

Le feste per i titoli in Germania sono accompagnate solitamente da fiumi di birra, bevuti e riversati sui compagni, ma Sacha Boey si è sottratto da questa tradizione per motivi legati alla sua religione: il calciatore francese si è convertito all'Islam nel 2022, durante la sua esperienza al Galatasaray, e ha espressamente chiesto ai compagni di non essere coinvolto in festeggiamenti che prevedessero l'alcool perché questa tradizione contraddice il divieto islamico di assumere alcolici.

Nonostante la sua richiesta, dopo la cerimonia di premiazione alcuni calciatori si sono avvicinati verso Sacha Boey, che stava registrando sui social un video della festa, ha detto al suo compagno: "No, no, per favore".

Il calciatore francese nel prosieguo del video è passato alla telecamera frontale e ha riassunto la situazione con la parola "Haram", che indica qualsiasi comportamento o situazione vietati dalla fede islamica.

Sacha Boey si è trasferito al Bayern Monaco dal Galatasaray per 30 milioni di euro a gennaio del 2024: in questa stagione ha giocato 16 partite e fatto 2 assist. La conferma del calciatore francese nella rosa dei bavaresi, però, non è scontata e su di lui si sarebbero mossi diversi club inglesi in vista del prossimo anno.