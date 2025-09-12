Tudor stizzito dalla solita domanda prima di Juve-Inter: “Siete fissati, non riesco a capire”

Conferenza stampa di rito per Igor Tudor alla vigilia di Juve-Inter, primo vero big match della stagione dei bianconeri. Solita schiettezza per l'allenatore croato che in più di un'occasione è andato dritto al punto, senza troppi giri di parole. Un esempio? La sua reazione di fronte alla domanda sul momento di Koopmeiners che ha un po' stizzito Tudor, stanco delle tante domande sul centrocampista olandese.

Tudor non capisce le tante domande su Koopmeiners

Di fronte a chi gli ha chiesto della "pazienza necessaria per rivedere in campo il Koopmeiners dei bei tempi", l'ex centrocampista ha subito chiarito le cose: "Guarda, secondo me da quando sono arrivato io ci saranno state almeno 10-15 domande su Koop. Sono sempre lì. C’è veramente una fissazione su questo ragazzo che non capisco, sinceramente. Lasciamolo in pace, che sta lavorando bene oh. È un ragazzo perbene, un ragazzo che ci vuole, che ci tiene. Ora ha fatto due partite in cui è entrato bene, ha giocato a Bergamo un’amichevole di grandissimo livello".

Vuole tutelare il suo giocatore Tudor, che non vuole alimentare polemiche: "Ecco, io posso solo ripetere quello che ho detto sempre su di lui. Però si gira sempre intorno: è un ragazzo che ha qualità, che farà bene. Penso che l’occhio con cui si guarda lui sia un po’ diverso rispetto ad altri. Poi va bene, sta a tutti commentare, parlare, e così è nella vita del calciatore, delle squadre, e di quello che riguarda anche il rapporto con l’esterno. È giusto che ci siano sempre discussioni e polemiche su qualcosa".

La richiesta di Tudor al giornalista sulla domanda sulle differenze tra Juve e Inter

Tudor ha sottolineato poi il valore della rosa dell'Inter, in una partita che non sarà comunque decisiva per il percorso della Juventus. Quando gli è stata posta un'ulteriore domanda sulle differenze tra le due squadre anche a livello societario, l'allenatore ha nuovamente sorpreso il suo diretto interlocutore: "Puoi stringere la domanda e dire qual è? Fai un’osservazione e poi nella domanda mi perdo. Fai la domanda. La domanda è?".

Solo quando la domanda in questione è stata riposta in modo sintetico, Tudor ha risposto alla sua maniera: "Gap a livello societario? Questa non è una domanda per me che posso parlare di squadra e ho la mia opinione, però non la butto, non trovo neanche importante ora fare paragoni, chi è più forte, chi non è forte, chi è favorito, chi non è favorito. Ci prepariamo al massimo con le nostre forze, quello sì, rispettiamo loro, giochiamo a casa nostra, vogliamo continuare sulla strada che si sta facendo da un bel po’ qua, questo posso dire sulla domanda sua".