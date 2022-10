Tre partite senza gol, De Zerbi senza vittorie in Premier League e i tifosi del Brighton fischiano Quattro partite e soli due punti per De Zerbi sulla panchina del Brighton, che nelle ultime tre partite non ha mai fatto gol. De Zerbi è ancora senza vittorie, nel turno infrasettimanale pari con il modesto Nottingham Forest.

A cura di Alessio Morra

La luna di miele di Roberto De Zerbi con la Premier League è finita. Quattro partite e nemmeno una vittoria per il bravo tecnico bresciano con il Brighton Hove & Albion fermato sullo 0-0 dal Nottingham Forest ultimo in classifica. Nelle ultime tre partite i ‘Gabbiani' non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, e pensare che contro il Forest di conclusioni ne sono arrivate ben 19.

Il compito di De Zerbi era ed è arduo, perché sostituire Graham Potter sulla panchina del Brighton non era facile. Purtroppo per lui le cose si sono complicate dopo il clamoroso 3-3 in casa del Liverpool, che era sotto di due gol a fine primo tempo ed è stato poi agganciato nel finale grazie alla tripletta Trossard. Le successive partite sono finite male. Prima il ko contro il Tottenham di Conte (1-0) e poi soprattutto la sconfitta contro il Brentford (2-0) con conseguente lite di De Zerbi con l'allenatore avversario Frank.

Nella prima sfida del turno infrasettimanale sembrava ci fosse l'occasione d'oro per trovare il primo successo da allenatore in Premier League. Ma Brighton-Nottingham Forest è terminata 0-0. Una mezza delusione per i padroni di casa che salgono a quota 15 e agganciano il Newcastle. Un punto d'oro per Cooper e i suoi, che restano ancorati comunque alla bassa classifica.

Nessun successo finora in Premier League per De Zerbi.

Il dominio è stato totale. 19 tiri verso la porta, una traversa, Dean Henderson, portiere di proprietà del Manchester United, il migliore in campo. Ma nessun gol né con Trossard né con il redivivo Welbeck. 0-0. Tre partite di fila senza gol, nonostante 50 conclusioni, due punti conquistati in quattro partite. Uno score negativo, bruttino che non lascia alcuni tifosi del Brighton che a fine partita hanno anche fischiato squadre e allenatore, ovviamente per il risultato perché gioco e impegno non sono mancati mai.

Il percorso di De Zerbi ora si fa accidentato. Perché le prossime rivali sono il Manchester City di Guardiola, che lo stima molto, e il Chelsea del grande ex Potter, colui che gli ha lasciato la panchina.