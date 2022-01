Tre giorni di festa in una discoteca sotterranea: il Capodanno esagerato di Neymar Tre giorni nella discoteca sotterranea della sua splendida villa da 3 milioni di euro: la festa di Capodanno di Neymar.

A cura di Vito Lamorte

Ognuno festeggia l'arrivo del nuovo anno a modo suo. C'è chi preferisce passarlo in famiglia, chi su un'isola deserta con la sua dolce metà e chi si muove per conoscere posti nuovi. Chi non fa nulla di tutto questo è Neymar, che Capodanno ha organizzato una festa segreta di tre giorni nel bunker sotterraneo della sua villa.

Il calciatore del Paris Saint-Germain ha atteso l'arrivo del nuovo anno tra fuochi d'artificio, musica dal vivo e una festa in piscina per amici e familiari: il 29enne brasiliano è infortunato, come si può vedere dalle foto pubblicate sui social si nota la fasciatura alla gamba sinistra, ma ha respinto subito al mittente le critiche per l'evento vista la situazione sanitaria.

Il numero 10 del PSG ha cercato in tutti i modi di evitare che trapelassero immagini della festa e ha imposto severe regole ai suoi ospiti prima entrare nel bunker con telefoni e macchine fotografiche ma alcune immagini dell'evento sono state diffuse nelle ore successive. Erano presenti Gil Vigor, Tierry, Gabi Martins, Jota Amancio, David Brazil, MC Livinho e Camila Loures con spettacoli da Rodriguinho, Gaab e della cantante gospel Sarah Beatriz.

Gli ospiti indossavano tutti abiti bianchi, che è tipico di una festa di Capodanno brasiliano in quanto dovrebbe rappresentare la buona fortuna: nel bunker c'era un palco per un gruppo di musicisti e di fronte una grande pista da ballo.

Neymar ha trascorso le vacanze nella sua nuova villa con sette letti di circa 3 milioni di euro vicino a San Paolo, dove ha atteso il nuovo anno con la nuova fidanzata Bruna Biancardi: che dopo aver negato la relazione è stata fotografata con il numero 10 della Seleçao a Parigi due settimane fa ed è stata presentata alla famiglia durante il periodo di festa.

O Ney è fuori dalla fine di novembre dopo un brutto infortunio riportato contro il Saint-Etienne: prima di fine anno il 29enne aveva aggiornato i tifosi del PSG sulla sua riabilitazione pubblicando delle foto in palestra. A Parigi non vedono l'ora di vederlo di nuovo in campo ma per stabilire il rientro bisognerà attendere l'esito del prossimo consulto medico.