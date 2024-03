Tre calciatori dell’Ecuador in discoteca prima della partita con l’Italia: è scandalo nazionale Polverone attorno alla nazionale dell’Ecuador all’indomani della sconfitta amichevole contro l’Italia: un video è stato diffuso sui social in cui appaiono tre giocatori, Arboleda, Plata e Páez festeggiare all’interno di un locale notturno di New York. Il tutto, la sera precedente al match. Arboleda e Plata rischiano anche una denuncia per aver portato Páez, solo 16nne, nel locale quando la legge americana impone l’età minima di 21 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La tournée negli Stati Uniti dell'Italia di Luciano Spalletti si è conclusa positivamente con un'altra vittoria, dopo quella sul Venezuela, contro l'Ecuador per 2-0, ma a poche ore dalla sconfitta rimediata contro gli Azzurri è scoppiata una feroce polemica attorno alla Tricolore sudamericana per alcune immagini apparse sui social, che hanno coinvolto tre giocatori per aver frequentato una discoteca prima della partita.

Alla delusione di aver perso contro l'Italia in una gara in cui il risultato non è mai stato realmente in bilico, i tifosi ecuadoregni hanno aggiunto anche la rabbia a seguito di un filmato apparso sui vari social dove si vedono tre giocatori della Nazionale, Robert Arboleda, Gonzalo Plata e Kendry Páez, in un locale notturno di New York proprio la sera prima del match. Da parte della Federcalcio non è stato pubblicato alcun comunicato a riguardo, ma le accuse sono già diffuse e pesanti, soprattutto nei confronti del più giovane giocatore coinvolto, Pàez, talentuoso virgulto dell'Ecuador di soli 16 anni già assoldato dal Chelsea, età per cui in America sarebbe vietato frequentare certi locali.

Proprio su Páez si è catalizzata l'attenzione generale perché è vietato dalla legge americana l'accesso a una discoteca non prima dei 21 anni d'età e il ragazzo non è nemmeno maggiorenne: un dettaglio non da poco perché potrebbe coinvolgere gli altri due compagni di Nazionale presenti nel video, Arboleda e Plata, a livello giuridico in quanto presunti complici del reato. Ma al di là della questione sulla liceità della presenza del sedicenne in discoteca, a istigare il fastidio popolare sono state anche altre immagini come la presenza di ragazze in un clima non certo da "ritiro" pre partita.

Nelle immagini controverse, pubblicate dal giornale La Data, il più coinvolto è il difensore del San Paolo, Robert Arboleda che si vede mostrare un pacco di banconote a favore di telecamera con a fianco una ballerina in abiti succinti e vicino agli altri due compagni di squadra. Il tutto con in sottofondo la musica assordante della discoteca e una diffusa luce rossa che pervade l'intero video. Pochi secondi ma che sono bastati a incorniciare un contento e una atmosfera di certo non propedeutica alla sfida all'Italia, visto che il video dovrebbe risalire proprio alla sera precedente alla sfida azzurra.

Dei tre nazionali coinvolti, Plata è partito titolare contro l'Italia mentre Kendry Páez è entrato come sostituto nel corso del match dove non ha giocato Robert Arboleda che per aveva disputato tutta la partita amichevole precedente, contro il Guatemala.

Nel caso di Arboleda e Plata, poi le critiche sono state ancora più feroci da parte dei tifosi perché non sarebbe la prima volta che sono coinvolti in scandali di questo genere: Arboleda in passato è stato addirittura espulso dall'Ecuador per aver abbandonato il ritiro poco prima di una partita contro l'Argentina, mentre Gonzalo Plata era già rimasto coinvolto in alcuni incidenti stradali, durante il suo periodo in Nazionale, tra cui uno del 2022 per il quale gli era stata sospesa la patente per due anni.