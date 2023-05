Tragedia in Salvador, tifosi schiacciati dalla folla per entrare allo stadio: 12 morti e 500 feriti Dodici persone sono morte e 500 ferite nella calca per entrare allo stadio Cuscatlán di El Salvador per assistere alla partita del campionato locale tra Alianza e FAS: una vera tragedia.

A cura di Vito Lamorte

Dodici persone sono morte e 500 sono i feriti, almeno per ora, nel caos che si è creato allo stadio Cuscatlán di El Salvador per assistere alla partita del campionato tra Alianza e FAS. La Polizia Civile Nazionale (PNC) ha dichiarato: "In via preliminare abbiamo un bilancio di dodici vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali".

Una tragedia con pregressi, visto che non è la prima volta che si verificano questi incidenti nel paese dell'America Centrale. Il direttore del PNC, Mauricio Arriaza, ha dichiarato: "Il calcio salvadoregno è in lutto".

Secondo quanto riportato dalla sicurezza presente nell'impianto "di una calca di tifosi che cercavano di entrare per assistere alla partita tra Alianza e FAS". La partita era stata sospesa mentre i servizi di emergenza evacuavano le persone dallo stadio in un'operazione che ha coinvolto centinaia di poliziotti e militari ma la situazione è sfuggita di mano.

Il clima di smarrimento dentro e fuori dallo stadio era dettato dalle sirene delle ambulanze che erano l'unico rumore che si poteva sentire più forte di altri. Nel bel mezzo dell'emergenza, il ministro della Salute, Francisco Alabí, ha assicurato che nella rete ospedaliera "stanno fornendo assistenza medica a tutti i pazienti".

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, si è affrettato a esprimere le sue condoglianze "alla famiglia e agli amici" dei defunti. "Noi, insieme alla FIFA e alla comunità calcistica mondiale, siamo solidali con tutte le persone colpite, così come con il popolo della Repubblica di El Salvador, Concacaf, la Federazione calcistica salvadoregna e la Prima Divisione di calcio di El Salvador in questi tempi difficili ”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale nella sua dichiarazione.

"Non ci posso credere, siamo venuti a vedere una partita e abbiamo finito per vedere dei morti ". Questa la frase di un tifoso dell'Alianza quando ha visto come uomini, donne e bambini venivano trasportati in barella o in braccio attraverso il prato di Cuscatlán per essere assistiti dai medici.