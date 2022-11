Tra Karsdorp e la Roma è rottura totale: assente ingiustificato alla ripresa degli allenamenti Rick Karsdorp non si è presentito a Roma in vista del raduno della squadra in vista della partenza per la tournée in Giappone. A questo punto la cessione a gennaio appare sempre più vicina.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma torna a lavorare in vista della tournée in Giappone. Ci sono tutti agli ordini di José Mourinho, tranne uno: Rick Karsdorp. Proprio colui il quale si era reso protagonista di un caso che avevo chiuso nel peggiore dei modi un 2022 che per la Roma non è stato proprio sereno visto anche il ko nel derby e i pareggi contro Sassuolo e Torino. Proprio a seguito del pari di Reggio Emilia, il terzino destro olandese era stato duramente accusato da Mourinho (senza che lo nominasse) per via di uno scarso impiego durante la sfida alla squadra di Dionisi. "Mi sento tradito da un mio giocatore, gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo. La squadra voleva vincere, però mi dispiace che il nostro sforzo sia stato tradito da un giocatore con un atteggiamento non professionale. Chi? Non lo dico".

Alla fine ci è voluto pochissimo per capire che quel giocatore fosse proprio Karsdorp entrato in un secondo momento contro il Sassuolo e sbagliando una chiusura decisiva su Laurientè per il gol di Pinamonti. Tra lo sfogo del procuratore del giocatore, i silenzi del club e quelli di Mourinho prima della gara col Toro, Karsdorp non fu convocato per la partita contro la squadra di Juric preferendo fuggire da Roma rifugiandosi in Olanda. Motivo? Alcune persone si erano appostate sotto casa sua: un fatto gravissimo che ha portato Karsdorp a lasciare subito la Capitale. Oggi l'ennesimo capitolo di questa storia: l'olandese non ha risposto all'appuntamento di oggi per il primo allenamento di preparazione al tour in Giappone.

Karsdorp e Mourinho a colloquio nella notte di Reggio Emilia.

Karsdorp era stato regolarmente convocato per questo nuovo step di preparazione dei giallorossi, ma era assente. Nei prossimi giorni si capirà se il giocatore partirà o meno per il Giappone ma a questo punto appare scontata la sua partenza nel prossimo mercato di gennaio. La sua situazione è in forte dubbio e il contratto in scadenza nel 2025 deve comportare per forza una cessone. Lo stop per i Mondiali sarà utile per la Roma a capire quale possa essere la giusta soluzione per Karsdorp, due sono le strade: una conferma e dunque una riconciliazione con Mourinho, oppure una cessione.

Oltre a Karsdorp assente ingiustificato, dopo una settimana di vacanza concessa da Mourinho, la squadra si è ritrovata a Trigoria alla ripresa degli allenamenti. Con l'olandese erano assenti ovviamente anche i Nazionali impegnati al Mondiale. Il caso Karsdorp dovrà però essere risolto entro un mese, ovvero fin quando il campionato non ricomincerà. La società ha perso le tracce dell'olandese da una settimana, subito dopo la sua fuga da Roma. Da quel momento in poi si era capito subito che la situazione era ormai compromessa.