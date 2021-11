Totti risponde a Cassano: “Sarò dimenticato? Giusto, io è da mo che me so’ scordato” Ai microfoni dell’inviato de Le Iene Filippo Roma, Francesco Totti ha parlato delle ultime dichiarazioni di Cassano nei suoi confronti. L’ex compagno di reparto del Pupone in una diretta streaming aveva parlato di come l’ex numero 10 sarebbe stato dimenticato nel tempo a Roma e di come non fosse come Maradona, Messi o Cruijff.

A cura di Marco Beltrami

Le ultime dichiarazioni di Antonio Cassano su Francesco Totti avevano sollevato un polverone. Intervenuto in occasione di una diretta sulla Bobo TV per commentare i fischi dei tifosi della Roma nei confronti dell'ex mister Luciano Spalletti durante il match contro il Napoli, il barese aveva spezzato una lancia a favore del mister tornando sulla querelle con l'ormai ex capitano e bandiera giallorossa. "Tra 20 anni Totti sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff", così parlò Cassano a proposito del Pupone, scatenando anche le reazioni di chi come Zemanha sottolineato l'eternità calcistica dell'ultimo numero 10 della Roma.

E quest'ultimo? Dopo settimane di silenzio, per la prima volta Francesco Totti è intervenuto pubblicamente sulle dichiarazioni del suo ex compagno, con il quale in carriera ci sono stati alti e bassi. In realtà a stuzzicare l'ex calciatore che ha intrapreso una nuova avventura da agente e scopritore di talenti, è stato l'inviato della trasmissione televisiva "Le Iene", in un servizio che andrà in onda questa sera su Italia 1. Filippo Roma, ha raggiunto Totti sui campi dell'Eur, dove gioca attualmente le sue partite di calcio a 8 nel campionato di Serie A1. "Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato che ne pensi di sta cosa che ha detto Cassano?", una domanda a cui la grande gloria capitolina ha reagito senza scomporsi e senza alimentare ulteriori polemiche e con la sua proverbiale simpatia: "È giusta, io è da mo che me so' scordato".

Le parole di Cassano potrebbero essere il preludio ad una nuova rottura con Totti? Non bisogna dimenticare che i due inizialmente grandi amici, si sono poi allontanati per un lungo periodo prima di riappacificarsi come raccontato proprio in occasione di una diretta Twitch condivisa. A quanto pare il Pupone non sembra essere rimasto, almeno apparentemente, deluso dalle parole del suo ex compagno di reparto alla Roma. Quando infatti l'inviato de "Le Iene" ha chiesto"Un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?", Francesco ha chiosato: "Nooo! Antonio è un amico, che ex!!!", il tutto dopo aver sottolineato che non c'era bisogno della difesa da parte di Zeman e Mourinho, che ne hanno sottolineato la grandezza.