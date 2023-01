Tottenham-Arsenal finisce nel caos: Ramsdale provoca Richarlison e un tifoso lo prende a calci Al fischio finale di Tottenham-Arsenal c’è stato un grande momento di tensione tra Ramsdale e Richarlison. Il primo ha provocato il brasiliano. Nel caos un tifoso è entrato in campo ed ha preso a calci il portiere.

A cura di Alessio Morra

Finale incandescente in Tottenham-Arsenal. La squadra capolista ha vinto 2-0 il derby e ha allungato in classificato. Ma subito dopo il triplice fischio c'è stato un momento molto forte. Il portiere dei Gunners Ramsdale ha provocato Richarlison. I due sono andati a contatto, ma un soprattutto un tifoso degli Spurs ha colpito il portiere inglese con un calcio.

Il North London Derby è da sempre una delle partite più sentite in assoluto della Premier League. Quest'anno pesava tantissimo. L'Arsenal è capolista, vola, ed è scesa in campo sapendo che il Manchester City è stato battuto dallo United nel derby sabato scorso. I Gunners giocano un match meraviglioso e lo vincono con merito. Anche se il primo gol è frutto di una papera di Lloris che si fa sorprendere da un innocuo cross di Saka.

Il portiere francese poi si esalta ed effettua almeno tre grandi interventi, ma nulla può su una bordata di Odegard. L'Arsenal sfiora il tris almeno in tre occasioni, prima dell'assedio del Tottenham, che almeno un gol lo avrebbe meritato. Ramsdale è superbo e nel finale diventa eroico.

Il portiere dei Gunners negli ultimi minuti di recupero ha provocato il brasiliano degli Spurs.

Nel finale il portiere della nazionale inglese dice qualcosa a Richarlison, lo provoca, poi bacia lo stemma sulla sua maglia guardandolo, quasi in segno di sfida. Il brasiliano risponde per le rime. Gli animi si accendono e appena la partita finisce volano parole grosse, mentre mezza squadra dell'Arsenal festeggia.

In quei brevi momenti, prima che intervengano i rispettivi compagni di squadra, un tifoso del Tottenham beffando anche gli steward arriva a colpire il portiere dei Gunners, che subito dopo in diretta Tv ha detto: "Un tifoso ha cercato di saltarmi addosso, mi ha dato un calcio nella schiena".

Le immagini diventano velocemente virali. E vivisezionandole si nota intanto la forte lite tra i due calciatori, che prima ancora dai compagni di squadra vengono separati da uno steward. Ramsdale prova a rasserenarsi, andando a riprendersi l'asciugamano e la borraccia. E mentre si abbassa, e mentre è dietro la porta sente qualcosa sulla schiena e capisce che un tifoso gli ha rifilato un calcio.

Una scena orribile. Che sicuramente non passerà inosservata. In Inghilterra sono durissimi quando accadono episodi come questi. Facile prevedere il ban a vita per quel tifoso del Tottenham. I calciatori dell'Arsenal in massa vanno a difendere il compagno, Arteta li porta via.

Un peccato chiudere in modo così brutto una partita che era stata spettacolare e che ora tra l'altro consegna l'Arsenal alla fuga, che potrebbe essere pure decisiva. I londinesi hanno 8 punti di vantaggio sul Manchester City e 9 su Manchester United e Newcastle.