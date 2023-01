Torna a giocare a 45 anni: ma l’età si sente, e l’ex portiere del Manchester si infortuna subito Roy Carroll è un portiere classe 1977, ha lasciato il calcio da qualche anno. Ma l’ex del Manchester United è tornato a giocare un match da professionista in Irlanda del Nord. Il ritorno non è stato splendido, perché dopo una mezz’oretta ha lasciato il campo per un problema fisico.

A cura di Alessio Morra

Il Ballinamallard United è una squadra dell'Irlanda del Nord, gioca tra i dilettanti, ma nei giorni scorsi ha avuto tra le sue fila un calciatore, anzi, per la precisione un portiere che ha difeso per tanti anni pure la porta del Manchester United. Roy Carroll con coraggio è tornato tra i pali, lo ha fatto per necessità, ma purtroppo le 45 primavere si sono fatte sentire. E il grande ritorno non è stato bello quanto lo aveva immaginato, perché dopo una mezz'oretta ha lasciato il campo per infortunio.

Gli appassionati di calcio e in particolare della Premier League conoscono bene Roy Carroll, portiere classe 1977, famoso per aver disputato anche quattro campionati con il Manchester United. Non è stato sempre titolari, ma ha vinto parecchio, ha giocato partite importanti, ha conteso a Barthez il posto, ed è noto anche per un famoso gol – non gol in una partita con il Tottenham. Tolse dalla porta un pallone che aveva oltrepassato la linea, ma nessuno se ne accorse. Ha avuto una carriera lunga, ha difeso la porta pure del West Ham e dei Rangers, ha giocato pure in Grecia e Danimarca, prima di chiudere a casa sua, in Irlanda del Nord.

Una bandiera per il calcio irlandese, un uomo che ha anche dovuto lottare molto fuori dal campo. Perché Carroll ha sofferto di depressione ed è finito nel tunnel dell'alcolismo. Il suo mondo, quello del calcio, non lo ha mai abbandonato. E lui vuole essere lì, sempre presente, per questo è attivissimo, fa parte anche dello staff tecnico della nazionale dell'Irlanda del Nord.

Carroll ha nel cuore il Ballinamallard United, squadra con cui ha iniziato la sua carriera a livello giovanile, ormai tanti anni fa e che aveva tutti i portieri fuori a causa di infortuni vari e ha chiesto a Carroll di tornare in campo. Lui non si è lasciato pregare e così è sceso in campo in un match della Northern Ireland Football League Championship, la NIFL che sarebbe la Serie B irlandese.

Il ritorno però non è stato dei migliori perché il ‘vecchio' Carroll ha dovuto lasciare il campo al 36′ a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Un peccato. La sua squadra era già sotto di un gol, ma senza di lui ne ha subiti altri tre e il risultato finale è stato di 4-0 per l'Annagh United, che è secondo in classifica. Un grande ritorno durato poco, ma che comunque resta a verbale per questo portiere che ancora ha rimesso i guantoni e che ha giocato un match ufficiale a 28 anni di distanza dal suo esordio da professionista.