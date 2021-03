in foto: Dove vedere Torino – Inter: canale TV e diretta streaming

Snodo Scudetto importantissimo allo stadio Olimpico Grande Torino: la capolista della Serie A 2020-2021 va a far visita al Torino di Davide Nicola, squadra alla ricerca disperata di punti salvezza. Torino – Inter si gioca oggi, domenica 14 marzo 2021, con fischio d'inizio alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro il Crotone devono assolutamente tornare a fare punti ma l'Inter di Antonio Conte non vuole perdere il vantaggio acquisito sulle inseguitrici. Una partita ad altissima tensione e della carica emotiva fortissima.

I nerazzurri nell'ultimo turno hanno battuto per 1-0 in casa l'Atalanta dopo una prestazione sofferta ma grazie a quei tre punti si sono tenuti a + 6 da Milan in classifica e hanno superato uno scoglio importantissimo sulla strada verso il titolo come la Dea di Gasperini. L'Inter è alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in trasferta. Situazione molto diversa in casa granata. Dopo l'isolamento disposto dall'ASL a causa dei contagi nel ‘gruppo squadra‘, che hanno portato alla mancata trasferta del match in casa della Lazio, il Toro ha perso in malo modo lo scontro salvezza in casa del Crotone e la situazione si è fatta ancora più complessa. All'andata la partita è finita 4-2 per l'Inter.

Partita : Torino – Inter

: Torino – Inter Giorno : domenica 14 marzo 2021

: domenica 14 marzo 2021 Orario : 15.00

: 15.00 Canale TV : Sky Sport HD, Sky Sport Serie A

: Sky Sport HD, Sky Sport Serie A Diretta streaming : Sky Go

: Sky Go Competizione: Serie A, 27esima giornata

Torino-Inter, dove vederla in TV

Torino – Inter verrà trasmessa in esclusiva TV su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD (251). Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e al commento ci sarà Daniele Adani.

La diretta streaming di Torino-Inter

Sarà possibile vedere la partita di Torino anche in streaming grazie all'app di Sky-Go, scaricabile su tutti i dispositivi fissi e portatili; che su Now Tv, piattaforma che permette di vedere il singolo evento previo pagamento.