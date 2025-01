video suggerito

Tonali si emoziona dopo il gol e viene accolto dagli applausi nello spogliatoio del Newcastle: “Yes, Sandy” Sandro Tonali è stato protagonista della vittoria per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton. A fine partita i compagni di squadra lo hanno accolto così nello spogliatoio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton con il gol che ha chiuso il match e ha regalato ai Magpies il quarto posto in classifica in Premier League, a parti punti con il Manchester City. Il centrocampista italiano ha ritrovato la rete dopo 17 mesi e si è emozionato sotto lo spicchio di stadio occupato dai suoi tifosi, dove è stato abbracciato dai suoi compagni.

A fine partita la squadra di Eddie Howe e tutto lo staff hanno accolto Tonali con applausi e cori nello spogliatoio per mostrargli, ancora di più, la loro vicinanza.

Sandro Tonali è tornato al gol in Premier League, mettendo a segno la rete del 3-1 nella sfida giocata in trasferta contro il Southampton di Ivan Juric. Il centrocampista italiano ha riconquistato una palla a metà campo e dopo lo scambio Isak-Gordon, si è ritrovato a tu per tu con il portiere: il numero 8 è stato freddissimo a battere l'estremo difensore avversario dopo un'accelerazione che è partita nella sua metà campo ed è finita nell'area di rigore dei Saints.

Dopo la rete, Tonali è andato sotto lo spicchio riservato ai tifosi del Newcastle e ha chiamato i compagni a seguirlo: il numero 8 è stato sommerso dai cori e dall'abbraccio della squadra: l'ex Milan non ha nascosto l'emozione per questo ritorno al gol ed è inevitabile pensare alle tante difficoltà vissute nei mesi scorsi.

Dopo la partita Sandro Tonali è stato accolto negli spogliatoi dai suoi compagni e dallo staff del Newcastle con un applauso e tante parole di approvazione per la sua prestazione contro il Southampton: "Yes, Sandy".

I voti per il centrocampista della Nazionale Italiana sono tutti positivi per la partita contro i Saints e dopo i mesi difficili trascorsi per la squalifica, ecco che Tonali si sta riprendendo il tempo perso.