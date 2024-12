video suggerito

Tomori alla Juve, Giuntoli vuole pescare ancora dal Milan per la difesa: operazione 'alla Kalulu' Tomori è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare la difesa: l'inglese è finito in fondo alle gerarchie di Fonseca al Milan e Giuntoli vuole provare a ripetere un'operazione "alla Kalulu".

A cura di Vito Lamorte

Fikayo Tomori è uno degli obiettivi di mercato della Juventus in vista di gennaio. Il difensore inglese è finito in fondo alle gerarchie di Paulo Fonseca al Milan e potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta ‘seria'. Cristiano Giuntoli è vigile sul mercato dei difensori dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il nome del calciatore inglese è sul taccuino del dirigente bianconero da tempo

Thiago Motta ha bisogno di rinforzi nel reparto arretrato e il nome di Tomori è uno di quelli che stuzzica di più, nonostante negli ultimi giorni anche quello di Antonio Silva del Benfica è rimbalzato spesso nell'ambiente Juve.

Tomori alla Juve, Giuntoli vuole pescare ancora dal Milan

Cristiano Giuntoli dovrebbe incontrare a Riad i dirigenti del Milan per Tomori: si tratta di un'idea che la Juventus sta coltivando da tempo dopo che il difensore inglese è finito ai margini del progetto rossonero ed è in rottura totale con Fonseca.

Ci potrebbero essere due ostacoli: il primo, con il Milan che vorrebbe monetizzare l'uscita del calciatore, anche perché dall'Inghilterra ci sono rumors sul Newcastle, e il secondo, con il clima che c'è attorno alla squadra da qualche settimana non c'è l'idea di "regalare" un altro rinforzo a una diretta concorrente nella corsa a un posto Champions League come accaduto con Pierre Kalulu in estate (prestito oneroso a 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e 3 di bonus).

Sarebbe abbastanza clamoroso rivedere in bianconero la coppia difensiva dell'ultimo Scudetto del Milan.

Quanto vuole il Milan per Tomori: non vuole ripetere l'errore Kalulu

Come riportato da Sportmediaset, scottato dalla valutazione sbagliata fatta con Kalulu nella sessione estiva, il Milan non ha intenzione di regalare Tomori e la richiesta alla Juventus potrebbe essere di almeno 30 milioni di euro.

Da Torino, però, non sarebbero disposti ad andare oltre un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni. Una bella differenza, almeno in partenza. A Riad, in occasione della Supercoppa Italiana, ci potrebbe essere il primo contatto tra le società e lì si capirà se l'operazione ha un futuro oppure no.

Intanto la Vecchia Signora sta monitorando sempre Antonio Silva del Benfica e Giuntoli ha confermato l'interesse per Dávid Hancko, ma il Feyenoord non vorrebbe venderlo subito e se ne riparlerà a giugno.