Tomasson nominato nuovo CT diventa un caso nazionale in Svezia: è danese Jon Dahl Tomasson nominato nuovo Ct della Svezia. Una decisione che è diventata un caso e che ha spiazzato tutta la popolazione proprio per via della nazionalità danese dell’ex attaccante del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Perché dovremmo avere un danese come Ct della nazionale?". In Svezia è più o meno questo il pensiero da quando la Federazione ha annunciato ufficialmente di aver assegnato a Jon Dahl Tomasson il ruolo di Commissario Tecnico della Prima Squadra maschile di calcio. Si tratta infatti di un avvenimento storico dato che l'ex attaccante del Milan diventa ufficialmente il primo allenatore straniero della Nazionale svedese. Un fattore non di poco conto considerando anche il passato di Tomasson da leader della Danimarca quando era ancora un calciatore e quella famosa esultanza a Euro 2004 proprio contro la Svezia con tanto di indice sul naso per zittire il pubblico.

Insomma, erano altri tempi, ma evidentemente gli svedesi non hanno dimenticato. Ma si tratta anche di un fatto politico che viene più volte sollevato tra i commenti apparsi sotto il comunicato della Federazione. Alcuni infatti citano addirittura la Seconda guerra del Nord tra il 1700 e 1721 che impegnò Danimarca, Polonia e Russia coalizzatesi contro la preponderanza svedese nel Baltico. Senza dimenticare il conflitto nella guerra danese-svedese del 1808-1809 che fu combattuta fra lo stato della Danimarca-Norvegia, che le diede inizio, e la Svezia. Considerazioni che dovrebbero rimanere fuori dal calcio giocato ma che sembrano comunque dare fastidio oggi a una parte della popolazione svedese.

Tomasson quando era alla guida del Blackburn.

"Sono scettico, avete lasciato che il nemico si avvicinasse troppo" scrivono altri sottolineando proprio come questa scelta non sia andata giù proprio a tutti. Sta di fatto che la Svezia ora si riunirà a marzo per le amichevoli internazionali contro Portogallo e Albania, sotto la guida del nuovo Ct Jon Dahl Tomasson. Remy Reijnierse assume invece il ruolo di vice Ct della nazionale dopo essere stato già al fianco di Tomasson nelle precedenti esperienze in panchina dell'ex attaccante con Malmö e Blackburn.

Leggi anche La rivincita di Mancini in Arabia Saudita: squalificati fino a 5 mesi i sei giocatori ribelli

L'accordo prevede un prolungamento di contratto oltre la qualificazione ai Mondiali 2026 rinnovandosi automaticamente in caso di passaggio del turno. Nel frattempo altri si chiedono cos'altro possa andare storto alla Svezia dopo aver visto un danese prendere il ruolo di Ct della Nazionale. Tutte questioni che ora Tomasson dovrà togliere dalla mente del popolo svedese facendo parlare il campo e i risultati nella speranza che la Svezia possa presto valorizzare al meglio i propri talenti sbocciati negli ultimi anni.