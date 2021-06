La polemica sull'organizzazione della Copa América in Brasile non si placa. Dopo che diversi esponenti di altre federazioni hanno espresso il loro disaccordo per lascelta della CONMEBOL di giocare di nuovo nel più grande stato dell'America Latina la manifestazione, a far sentire la loro voce sono arrivati anche i giocatori della Seleçao e il commissario tecnico Tite, che ne hanno parlato in conferenza stampa della situazione e ha fatto riferimento alla loro posizione che, però, chiariranno solo nei prossimi giorni dopo la partita col Paraguay.

L'allenatore ha espresso al presidente della federazione calcistica brasiliana la sua posizione e quella dei calciatori rispetto al torneo: nel paese si è creato un grande dibattito intorno al CT e molti tifosi hanno chiesto le sue dimissioni. Sui social network è iniziato a circolare l'hashtag #ForaTite perché molti tifosi non hanno apprezzato questa opposizione alla realizzazione della manifestazione in Brasile: molti lo hanno accusato di aver preso una posizione politica sulla questione ma sia il DT che i calciatori hanno espresso le loro perplessità a causa della condizioni sanitarie in cui versa il paese per l'emergenza Covid-19. Un gruppo di giocatori della Seleçao si sarebbe opposto allo svolgimento del torneo continentale nel loro paese e, secondo Rádio Gaúcha, molti di loro sono quelli che giocano in ​​Europa. Oltre a Tite anche loro sono stati sommersi da una pioggia di critiche per questa posizione, soprattutto da parte dei supporter di Jair Bolsonaro.

In conferenza stampa, Tite, ha fatto cenno alla questione ma non ha rivelato troppi dettagli: "Loro (i giocatori) hanno un'opinione, l'hanno espressa al presidente della federazione, e la esprimeranno presto al pubblico. È stata una conversazione molto chiara e diretta".

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i giocatori della nazionale brasiliana hanno discusso se giocare o meno il torneo continentale in un incontro con Tite, il suo staff e il presidente della CBF Rogério Caboclo. L'esordio in Copa América 2021 del Brasile è previsto per domenica 13 giugno 2021 contro il Venezuela ma nei prossimi giorni potrebbero esserci grandi novità.