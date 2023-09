Tigres sotto shock, ucciso il presidente dopo la partita: tre colpi di pistola davanti alla figlia La Colombia è sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore. Il presidente del Tigres FC, Edgar Paez Cortes, è morto dopo essere stato sparato da due uomini incappucciati all’uscita dallo stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Colombia è sotto shock per quanto accaduto nelle ultime ore. L'annuncio della morte del presidente del Tigres FC, Edgar Paez Cortes, ha lasciato tutti senza parole. Un agguato vero e proprio che ha sorpreso il patron del club colombiano che poco prima aveva assistito alla partita della propria squadra allo Stadio Techo di Bogotà contro l'Atletico de Cali, persa 3-2 dalla squadra di Paez. Ebbene proprio all'uscita dallo stadio, lo scorso sabato 23 settembre, due uomini a bordo di una motocicletta hanno sparato con una pistola.

Il sessantatreenne, in auto con la figlia rimasta illesa, sarebbe stato freddato con tre colpi di pistola intorno alle 18.15 (ora locale). La Polizia metropolitana di Bogotà, nelle ore successive alla diffusione della notizia, ha confermato che l’omicidio è avvenuto nel quartiere di Ortezal, nella località di Puente Aranda. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Mederi ma è stato dichiarato morto nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dello staff medico. Una tragedia che in tanti ancora non si spiegano.

La tragedia è avvenuta proprio dopo la partita persa dal Tigres per 3-2 in casa. Una sconfitta passata chiaramente in secondo piano subito dopo la diffusione di questa tragedia. Dopo le prime indiscrezioni iniziate a diffondersi sui social, è infatti arrivata solo dopo un po' la conferma da parte della Federazione Colombiana che con un tweet ha reso ufficiale la notizia. Nota poi diramata anche dallo stesso club colombiano completamente sotto shock per quanto accaduto.

La nota della Federazione calcistica colombiana ha dunque diffuso la notizia a tutto il Paese. Paez Cortes era molto conosciuto e anche per questo l'annuncio è stato a dir poco clamoroso in tutta la Colombia. "La Federcalcio colombiana e il suo Comitato Esecutivo si rammaricano della morte di Édgar Paez, presidente del Club Tigres FC – si legge nella nota – Il calcio colombiano esprime le sue condoglianze e vicinanza a familiari, amici e parenti nel loro dolore". Al momento sono comunque in corso continue indagini su quanto accaduto per arrivare a identificare gli autori dell'omicidio. Bisognerà capire se il movente sia legato strettamente a motivi calcistici oppure c'entrano altre questioni lontano dal rettangolo verde. Il club si è ora chiuso nel suo dolore ed è da capire se la prossima sfida in programma il 30 settembre sarà disputata o meno regolarmente dal Tigres.