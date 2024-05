Tifoso perde le dita mentre spara un razzo all’esterno dello stadio: la scena è agghiacciante L’episodio è avvenuto prima della partita tra Psv Eindhoven e Sparta Rotterdam. Le lesioni riportate sono gravissime, il video è brutale per la crudezza delle immagini proposte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Psv Eindhoven ha conquistato il titolo nel campionato olandese. La vittoria per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam è stato il degno epilogo di una stagione straordinaria. Peccato sia stata macchiata da un grave episodio di cronaca avvenuto all'esterno dello stadio, nell'immediata vigilia dell'incontro.

Un tifoso, che a giudicare dalla sciarpa indossata sembrava uno del team di casa, è rimasto seriamente ferito alla mano destra a causa dello scoppio di un grosso petardo. Un razzo, almeno così viene descritto dai media quell'artificio che ha provato a far esplodere restando vittima dell'incidente. La detonazione ha avuto un effetto devastante, provocandogli ferite e lesioni tali da perdere alcune dita.

L'uomo è rimasto per qualche minuto con l'arto sanguinante prima di essere soccorso: la scena era agghiacciante, le macchie rosse per terra hanno reso più truculento quel momento che rientra tra le "cose da dimenticare" di una giornata "da ricordare". Teneva la destra con la sinistra, guardava per terra alla ricerca delle dita spazzate via dallo scoppio: una sequenza tremenda e raccapricciante.

Il video, che è divenuto virale in Rete per la brutalità e la crudezza delle immagini raccolte con uno smartphone, ha destato molto scalpore. Fa riferimento al momento in cui c'è afflusso verso l'impianto. A un certo punto della clip, si sente il fragore dell'artificio pirotecnico e lo spettatore in questione circondato da una nuvola di fumo. Il filmato s'interrompe lì ma riprende poco dopo: quel che si scorge mette i brividi addosso.

L'uomo non si è accorto subito di quel che gli è successo. Ha avvertito una fitta improvvisa ma ancora non ha realizzato cosa gli è accaduto. Poco dopo il video riparte e questa volta mostra la persona che guarda disperatamente la sua mano mutilata. Alcune dita sono mozzate, il sangue gocciola copioso: la sua condizione richiama l'attenzione di altri spettatori che stanno per dirigersi allo stadio. Lo attorniano e chiamano aiuto. Per lui è finita malissimo: oltre a non vedere la squadra del cuore conquistare un successo meritato e cucirsi in petto il titolo olandese, è stato costretto al ricovero per il troncamento traumatico alla mano destra.

Il Psv Eindhoven ha ottenuto il 25° titolo della sua storia. La squadra di Peter Bosz ha dominato la stagione di Eredivisie perdendo solo una volta, segnando 107 gol e subendone appena 19. Ma quell'episodio ha gettato un'ombra inquietante su una giornata che doveva essere solo di pura festa.