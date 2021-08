Tifoso del Marsiglia furioso per Messi al PSG: perde la testa e distrugge televisori in un negozio L’arrivo di Leo Messi al PSG ha fatto felici tutti in Francia, anzi quasi tutti. Un tifoso del Marsiglia, fiera avversaria della squadra della capitale, ha preso malissimo la notizia, perdendo letteralmente la testa mentre si trovava in un negozio. Colto da furia cieca, si è diretto verso il reparto televisori distruggendone un paio.

A cura di Paolo Fiorenza

L'hype per lo sbarco dell'alieno Leo Messi in Ligue 1 non accenna a diminuire col passare dei giorni, di pari passo con le vendite delle magliette numero 30 del nuovo giocatore del PSG. Il fuoriclasse argentino ha avuto un impatto fortissimo su tifosi e media francesi, del resto non poteva essere diversamente, visto che parliamo del miglior giocatore al mondo, 6 volte vincitore del Pallone d'Oro e candidato anche per il successo di quest'anno dopo aver trionfato in Copa America, primo successo della sua carriera con la maglia dell'Argentina.

Messi in Ligue 1 fa felici anche gli altri club e tutti i protagonisti del movimento calcistico transalpino, come dimostrano in maniera chiara le parole schiette – fin troppo – di Michel Der Zakarian, tecnico del Brest: "Me lo fa diventare duro". Diciamo che fa felici quasi tutti, vista la reazione inconsulta di un tifoso del Marsiglia, tradizionalmente fiera avversaria del PSG.

Mohammed Henni, uno youtuber con quasi due milioni di iscritti, ha perso letteralmente la testa quando ha appreso che i suoi nemici sportivi si erano portati a casa il numero uno al mondo, spostando ulteriormente a proprio vantaggio il rapporto di forze nel calcio francese. Henni allora – indossando una maglietta del Marsiglia con la scritta ‘Fuck Messi' sulla schiena – è stato come posseduto da una furia cieca e si è diretto verso il reparto televisori di un negozio, distruggendone un paio con una serie di calci ben assestati.

"Stavo passeggiando tranquillamente nel negozio quando ho sentito la notizia: Messi è del PSG", ha spiegato lo youtuber francese, come se fosse la cosa più ovvia del mondo reagire in quel modo ad una news di calciomercato. Una cosa è certa, visto il numero di visualizzazioni del suo video: non pagare i televisori sarà difficile…